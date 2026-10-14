השיח ברחוב החרדי לקראת הבחירות ( צילום: באדיבות המצלם )

יום הבחירות הגורליות לכנסת הולך ומתקרב בצעדי ענק, ובבדיקה מעמיקה של השיח ברחוב החרדי מתברר כי במערכת בחירות הקבות נשמעות זמירות אחרות לגמרי כאלה שלא הורגלו להן במערכות בחירות קודמות.

התסכול המרכזי מופנה כלפי הטיפול בסוגיית גיוס בני הישיבות, שהיה תנאי מרכזי והבטחה מפורשת טרם הכניסה לממשלה הנוכחית. הטענות בשטח, במשך ארבע שנים "טמנו הנציגים ידיהם בצלחת". בהפגנות שנערכו בשבוע האחרון נשמעו קולות בוטים מול המצלמות. מפגין אחד הצהיר בגלוי כי "מעדיפים להצביע למפלגות הערביות מאשר לחרדים, כי אלו הורגים אותנו ואלו מחטיאים אותנו, כמאמר חז"ל: "גדול המחטיאו יותר מן ההורגו". אחר טען בלהט כי בעבר הצביע למלפגה מסויימת וכיום לא יצביע כלל, וחסיד נוסף הכריז כי הגיע הזמן שכולם יבינו ש"אי ההצבעה היא הדרך היעילה ביותר". לדברי גורמים בשטח, אחוזי ההצבעה צפויים לרשום ירידה חדה.

הצהרת המפגינים לקראת הבחירות - צילום: כיכר השבת 10 10 0:00 / 0:28 הצהרת המפגינים לקראת הבחירות ( צילום: כיכר השבת )

אולם התסיסה אינה מנת חלקי שוליים בלבד. בשיחות עם מצביעים וותיקים של 'אגודת ישראל', ובפרט בחסידות גור, ניכרת שתיקה רועמת. הסיעה המרכזית, שבעבר היוותה את מנוע הבעירה המרכזי והפעיל ביותר לקראת הבחירות, בוחרת הפעם להתנהל בדממה. יש המפרשים זאת על רקע המתיחות סביב ציר בעלזא שלומי אמונים, ויש המייחסים זאת למחלוקות פנימיות בתוך הסיעה המרכזית.

הביטוי הבולט ביותר לשתיקה זו מתבטא בעיתון הבית 'המודיע'. בעוד שבעיתון המתחרה 'המבשר' התפרסם הבוקר (רביעי) "קול קורא" שהכריזו משבק"י האדמו"רים מבאיאן וסאדיגורה בפקודת קדשם מיד לאחר עריכת השולחה"ט לרגל הילולת הרה"ק מרוז'ין זי"ע לפעול ולהצביע עבור רשימת 'אגודת ישראל' שסימנה ג', ב'המודיע' בחרו להכניס את פקודת הקודש של האדמו"ר מסאדיגורה בלבד. מאחורי הקלעים מספרים גורמים במערכת כי בסאדיגורה דאגו מראש לשמור מקום בולט בעמוד הבית, בעוד מבאיאן כלל לא הועברה פנייה מסודרת עד לשעות הלילה המאוחרות.

צילום המודיע והמבשר הבוקר ( צילום: באדיבות המצלם )

גם סיקור כינוס הפעילים של חסידות בעלזא לקראת המערכת קיבל ביטוי בלעדי ב'המבשר' ונעדר מעיתון 'המודיע'. הדברים מתחברים ישירות לנאומו הדרמטי של הח"כ הנכנס אליקים שטארק, נציג בעלזא, שנשא אמש (שלישי) דברים חריפים בפני הפעילים: "אנחנו בעלי הבית, אנחנו מחלקים, תם עידן הזמנים שהיינו רק מקבלים". המסר החד משמעי שהועבר לסיעה המרכזית הוא ברור: אין עוד מחוייבות או התעסקות בהתחננות לתקציבים, לבעלזא יש כוח עצמאי.

אליקים שטארק בנאומו - צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 0:55 אליקים שטארק בנאומו ( צילום: באדיבות המצלם )

בסביבה הפוליטית מסכמים את המצב בדאגה: קצב האירועים מלמד כי המפלגה ניצבת בפני אתגר דרמטי, ויש שמעריכים בזהירות כי "בסופו של דבר אגודת ישראל תצטרך לגרד את חמשת המנדטים", אך האמונה הרווחת היא, שלבסוף היהדות החרדית תתעלה מעל התהיות הקשות ותצביע כפי דעת גדולי הדור.