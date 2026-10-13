מחוץ למקווה - דרמה בבני ברק: המחשב של זייברט נגנב מרכבו

דרמה חדשה בבני ברק: המחשב האישי של ראש העיר חנוך זייברט נגנב הבוקר (שלישי) מרכבו, לאחר שהרכב נותר לא נעול מחוץ למקווה מכנובקא ברחוב רש״י בעיר. בעקבות הגניבה הגיש זייברט תלונה במשטרה, שפועלת כעת לאיתור החשוד ולעצירתו.

ל״כיכר השבת״ נודע, החשוד מוכר למשטרה ובעל עבר בתחום הגניבות. במשטרה פועלים לאתרו, ובמקביל נבדקות נסיבות המקרה.

ברקע: התלונה נגד בכירי גור

הגניבה מתרחשת יממה לאחר שנחשף כי זייברט הגיש תלונה בבית הדין של הגאון רבי יהודה סילמן נגד שני בכירים בחסידות גור. לטענתו, השניים פעלו להקליט אותו בלשכת ראש העיר ואף ניסו להפלילו.

זייברט הופיע אמש בבית הדין כשהוא מלווה בעורך דינו, והציג את טענותיו בפני הרכב הדיינים. בעקבות הפנייה, בית הדין ביקש מהבכירים להתייצב בפניו ולהשיב לטענות.

הפרשה מתרחשת על רקע המתיחות הפוליטית המתמשכת בין זייברט לחסידות גור, שהחלה עוד לפני כניסתו לתפקיד. בחודשים האחרונים התגברה המתיחות בעקבות סדרת מהלכים פוליטיים, ובכללם הפיצול באגודת ישראל והקמת מפלגת ״חומת תורת ישראל״ בראשות ח״כ מאיר פרוש ובעלזא.

יצוין כי בית הדין בבני ברק בראשות הגר״י סילמן נחשב לאחד מבתי הדין המרכזיים בעיר, והוא דן בסוגיות הלכתיות ומחלוקות בין יחידים. בעבר טיפל בית הדין במקרים דומים של מחלוקות פוליטיות וציבוריות בקהילה החרדית.