במסגרת כנס התעשיינים שנערך היום (רביעי), התייחס יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ יעקב אשר לטענותיו של יו"ר מפלגת 'ישר', גדי איזנקוט, בדבר פגישה שקיים לטענתו עם "בכיר חרדי" בנושא חוק הגיוס. אשר דחה בנחרצות את תוכן הדברים שיוחסו לפגישה.

איזנקוט טען בראיון קודם שנערך באותו כנס, כי בפגישה עם בכיר חרדי - שהעיתונאי עמית סגל העריך שמדובר בח"כ משה גפני - הבהיר בצורה חד-משמעית שלא יסכים לשום מתווה שאינו חוק גיוס מלא לכולם.

בתגובה לדברים אלו, בחר אשר לענות בדיפלומטיות אך בהחלטיות. "ראיתי היום את הראיון עם גדי. אני מאוד מכבד אותו ומאוד מעריך אותו," פתח אשר בראיון עם סגל, אולם מיהר להכחיש את תוכן הדברים שפורסמו.

"אני רוצה לומר לך שהדברים שהוא אמר, ואני יודע את זה בידיעה, לא נאמרו בצורה הזאת," הדגיש יו"ר יהדות התורה. הוא הוסיף: "אם מה שהוא אמר היום בראיון הוא היה אומר את זה בפגישה, אז הפגישה שהייתה בערך 40 דקות הייתה נגמרת אחרי 4 דקות".

כשנשאל על ידי סגל אם הוא טוען שאיזנקוט לא אמר אמת, ענה אשר בנימה מבודחת: "אני לא אומר, אני מספר לך עובדות. אני מדליף לך עכשיו בשקט, שאף אחד לא יידע".

לדברי יעקב אשר: "קיימתי בוועדה למעלה מחמישה דיונים בנושא סנקציות על משפחות מחבלים, ישבנו שוב ושוב עם הייעוץ המשפטי שהקפיד לוודא שלא תהיה חלילה ענישה קולקטיבית כלפי בני המשפחה. אבל כשמדובר בציבור החרדי - פתאום הכול מותר".

עוד אמר אשר: "מכים ללא רחם באישה ובילדים של אברך שכל חטאו הוא שהוא יושב ולומד תורה מבוקר עד ערב. אם החלטתם שאנחנו לא אזרחים שווי זכויות במדינה הזאת - תגידו את זה ביושר. תגידו שוויתרתם עלינו כאזרחים, וזהו."

בימים האחרונים פתחה מפלגת יהדות התורה את מטות הבחירות ברחבי הארץ, כאשר אשר הציב יעד של 70 אלף קול בירושלים. במקביל, הגר"מ צבי ברגמן קיבל את חכי"ם של דגל התורה במעונו והדגיש: "אם אין לנו בני ישיבות – אין לנו כלום".