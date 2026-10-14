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בהילולת אביו מרן זצ"ל: הראש"ל הגר"ד יוסף עלה בסמוך לחצות לציון בסנהדריה

הילולת פוסק הדור: הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף, נכנס לאחר חצות לילה לבית העלמין סנהדריה להעתיר בתפילה על ציונו של אביו מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל • עשרות אלפים נוהרים למקום (חרדים)

חש
חזקי שטרן
כיכר השבת |
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צפו בתיעוד (צילום: באדיבות המצלם)

במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי), בעיצומה של הילולת פוסק הדור מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, הגיע בנו, הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד יוסף, נשיא בית הדין הרבני הגדול, לבית העלמין סנהדריה בירושלים.

הראשון לציון נכנס לציון הקדוש לאחר חצות הלילה, והעתיר בתפילה על קברו של אביו הגדול לביטול הגזרות ולרחמי שמים מרובים עבור הכלל והפרט.

במקביל, במהלך הלילה כולו נוהרים לבית העלמין בסנהדריה עשרות אלפי מתפללים מכל רחבי הארץ, המגיעים לפקוד את הציון הקדוש, להדליק נרות ולבקש ישועות ורחמים ביום ההילולא.

כוחות גדולים של משטרה ואבטחה מלווים את הציבור הרב כדי להבטיח את הגעת ההמונים בבטחה.
הרב עובדיה יוסףהרב דוד יוסףהילולה

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