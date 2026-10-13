אלפים נוהרים לציון מרן זצ"ל: "כמו הילולת הבבא סאלי"

ציון מרן הרב עובדיה זצ"ל - צילום: דוברות 10 10 0:00 / 1:22 ציון מרן הרב עובדיה זצ"ל ( צילום: דוברות )

רגעי התעלות וכיסופים בבירה: רבבות אלפי בית ישראל מכל חלקי הארץ נוהרים החל משעות המוקדמות של היום לבית העלמין הישן בשכונת סנהדריה בירושלים, מצוידים בספרי תהילים ובבקשות ישועה, לציונו של מרן פוסק הדור, נשיא מועצת חכמי התורה, מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל – לרגל מלאת 13 שנים להסתלקותו לבית עולמו.

המוני החוגגים והמתפללים – בהם גברים, נשים, אברכים, צעירים ובני נוער מכל העדות והחוגים – ממלאים עד אפס מקום את סמטאות בית העלמין והרחובות הסמוכים, כשהם מעתירים בדמעות ובשירת קודש לישועת עם ישראל ולזיווגים, רפואות ופרנסה בזכות הצדיק. אירוע ההילולה ההמוני, שמלווה באבטחה כבדה ובהערכות חירום של כוחות ההצלה, שובר את כל השיאים הקודמים. רבים מהמשתתפים במקום מעידים כי הצפיפות, האנרגיות הטהורות והציבור העצום שזורם ללא הפסקה מזכירים יותר מכל את מעמדי הענק בהילולת סידנא הבבא סאלי זיע"א בעיר נתיבות.

יום הזכרון למרן הרב עובדיה זצ"ל - צילום: יעקב כהן 10 10 0:00 / 1:07 יום הזכרון למרן הרב עובדיה זצ"ל ( צילום: יעקב כהן )

"הנושא שהיה חשוב לאבא יותר מהכל"

ערב יום השנה להסתלקותו של מרן זצוק"ל, שיחול מחר, ג' בחשוון, הגיע הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף, לברך ולחזק את הנבחנים באולמות הבחינה של הרבנות הראשית. הבחינות החלו אתמול ויתפרסו על פני מספר ימים, ובהן ייבחנו מעל 6,000 נבחנים.

בפנייתו לנבחנים אמר הראשון לציון: "כשאנחנו מסתכלים על מסכת החיים של אבי מורי עטרת ראשי, הנושא שהיה חשוב לו יותר מהכל זה לימוד הלכה. ולא סתם ללמוד הלכה, אלא ללמוד הלכה בעיון עם המקורות, על פי מרן הבית יוסף".

הראשון לציון ציין את ההתפתחות האדירה בלימוד ההלכה בשנים האחרונות: "אם נסתכל על המבחנים של הרבנות הראשית שגדלים מיום ליום, במהלך החודש הקרוב יגיעו לכאן בערך שבעת אלפים אברכים. בשנה שעברה הגענו כמעט לשלושה עשר אלף במהלך כל השנה, והשנה כנראה יהיה הרבה יותר. ברוך השם, כל כך הרבה אברכים יושבים ולומדים הלכה, כמו שאבא רצה ללמוד בית יוסף. זה דבר עצום".

הילולת הרב עובדיה זצ"ל ( צילום: באדיבות )

הילולת הרב עובדיה זצ"ל ( צילום: באדיבות )

הילולת הרב עובדיה זצ"ל ( צילום: באדיבות )

הילולת הרב עובדיה זצ"ל ( צילום: באדיבות )

הראשון לציון הדגיש את תפקידם של הנבחנים בעתיד: "אתם תהיו בסופו של דבר בחזית של הקירוב בעם ישראל. כשרב בא בצורה יפה ומכובדת ועורך את החופה, הציבור מתרשם מאוד. אתם תהיו השליחים של הקב"ה להחזיר את עם ישראל לאביהם שבשמים".

יצוין כי הכנס הממשלתי לזכרו של מרן זצוק"ל, שהיה אמור להתקיים בבנייני האומה בירושלים, בוטל באופן רשמי.

ההחלטה התקבלה בעקבות הנחיית היועצת המשפטית לממשלה והימשכות ההליך המשפטי בבג"ץ, בשל סמיכותו למועד הבחירות והחשש לשימוש במשאבי ציבור לצורך תעמולה.

ערב יום האזכרה, יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי התיישב לריאיון נדיר ויוצא דופן עם ישי כהן ב'כיכר השבת', ומסיר בין השאר, לראשונה את הלוט מעל השעות המרתקות מאחורי הקלעים של מערכת הבחירות לתפקיד הראשון לציון בשנת תשע"ג. הריאיון המלא ישודר מחר ב'כיכר השבת'.