הילולת מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל: הבקשה הנרגשת של הרב יגאל כהן

אחים ואחיות יקרים, השבוע זה פטירתו של מורנו ורבנו ועטרת ראשנו רבנו עובדיה יוסף.

כולנו רוצים שהוא יהיה מליץ טוב למעלה בשמיים. זה סניגור מאוד חזק, יש לו הרבה כוח למעלה בשמיים, כי הוא עשה הרבה דברים טובים בארץ.

אני רוצה לבקש מכם, כדי שהוא יהיה סניגור שלכם, אתם צריכים ללכת בדרכיו.

אתם יודעים מה זה ללכת בדרכיו? היה אכפת לו מכל יהודי ויהודי בעם ישראל. הלב שלו היה לב גדול, גדול, אוהב. היה אכפת לו מכל יהודי שנמצא בבעיה.

אם אתם ואנחנו נלך בדרכיו, הוא יעמוד מליץ טוב עלינו. במיוחד בשבוע הזה, שיש לו כוח למעלה גדול בשמיים, כי זה יום ההילולה שלו.

אז כל אחד שיכול, לעזור לעוד יהודי, לפרגן לעוד יהודי, לחזק עוד יהודי באיזושהי מצווה שאפשר לחזק. צדקה ליהודי. סרטון שראיתם לשלוח אותו לעוד חבר, לשלוח לעוד חברה כדי שהיא גם תראה ותיהנה מזה.

זה היה כל מהותו של מרן רבינו עובדיה יוסף, לחזק עוד יהודי ולקרב אותו, כדי שידע שיש אבא למעלה בשמיים.

האהבה שלו לבורא עולם ולעם ישראל הייתה אהבה אינסופית, וזו הדרך היפה והנפלאה שהוא הנחיל לנו, ואנחנו נשתדל ללכת בדרכיו.

אז בואו נקרא פרק תהילים לעילוי נשמתו, כל אחד ואחד. איזה פרק שתבחרו, תבחרו בספר תהילים ותקראו פרק.

וכל פעולה וכל מצווה שאתם יכולים לעשות לעילוי נשמתו, בוודאי ובוודאי שהוא יתפלל עליכם ויעמוד מליץ טוב עליכם.

ונר, נר קטן, לעילוי נשמתו של רבי עובדיה יוסף בן גורג'יה. תדליקו נר ובעזרת השם הוא יתפלל בעדכם ובעד כל עמו ישראל אמן כן יהיי רצון.