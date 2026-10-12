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הסעיר את הלומדים

התשובה שכתב הגר"ע יוסף לפני יובל שנים הפכה לאקטואלית במקרה מטוס דובאי

בבית המדרש 'יחוה דעת', בנשיאות הראש"ל הגאון רבי דוד יוסף, מסכמים בסיפוק רב את פעילות רשת ישיבות בין הזמנים 'מתיבתא דרבינו עובדיה' בארץ ובעולם | מאות הצרבים עמלו על תשובתו ההלכתית ההיסטורית של הראשל"צ הגר"ע יוסף זיע"א |הראשל"צ ערך סיור מיוחד בצפון ומסר שיעורים בעשרות סניפים ברחבי הארץ (חרדים)

חר
חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)

בבית המדרש 'יחוה דעת', בנשיאות הראש"ל הגאון רבי דוד יוסף, מסכמים בסיפוק רב את "בין הזמנים" תשרי בעשרות סניפי רשת ישיבות בין הזמנים 'מתיבתא דרבינו עובדיה' בארץ ובעולם.

הלומדים עמלו והתייגעו בצוותא חדא על תשובה הלכתית אחת מתוך תשובותיו של הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף זיע"א. במהלך השבוע האחרון נמסרו שיעורים מעמיקים מפי חשובי חכמי ורבני בית המדרש 'יחוה דעת', ובראשם הראשון לציון, אשר טרח ובכל יום מסר שיעור בלפחות שניים מסניפי הרשת. ביום חמישי, היום האחרון של המתיבתא, סייר הראשל"צ בצפון הארץ ומסר שיעורים בטבריה (שם התקיימו שני סניפים שונים), בעפולה ובצפת, שבהם למדו למעלה מ-150 לומדים.

השנה הגו הלומדים בתשובה שכתב הראשל"צ זצ"ל. תשובה זו, שנכתבה לפני למעלה מ-50 שנה, הפכה בחודש האחרון לאקטואלית ומוחשית ביותר לאור המקרה של הצלת המטוס מדובאי, והיוותה עבור הלומדים הצעירים הזדמנות נדירה להציץ אל דרך פסיקתו של הרב זצ"ל בסוגיות המורכבות ביותר בחיים הציבוריים לאור ההלכה המסורה לנו מדור דור.

המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד ביחוה דעת (צילום: באדיבות המצלם)

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הרב עובדיה יוסףהרב דוד יוסףיחוה דעתישיבות בין הזמנים

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