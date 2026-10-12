בבית המדרש 'יחוה דעת', בנשיאות הראש"ל הגאון רבי דוד יוסף, מסכמים בסיפוק רב את "בין הזמנים" תשרי בעשרות סניפי רשת ישיבות בין הזמנים 'מתיבתא דרבינו עובדיה' בארץ ובעולם.

הלומדים עמלו והתייגעו בצוותא חדא על תשובה הלכתית אחת מתוך תשובותיו של הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף זיע"א. במהלך השבוע האחרון נמסרו שיעורים מעמיקים מפי חשובי חכמי ורבני בית המדרש 'יחוה דעת', ובראשם הראשון לציון, אשר טרח ובכל יום מסר שיעור בלפחות שניים מסניפי הרשת. ביום חמישי, היום האחרון של המתיבתא, סייר הראשל"צ בצפון הארץ ומסר שיעורים בטבריה (שם התקיימו שני סניפים שונים), בעפולה ובצפת, שבהם למדו למעלה מ-150 לומדים.

השנה הגו הלומדים בתשובה שכתב הראשל"צ הגר"ע יוסף זצ"ל. תשובה זו, שנכתבה לפני למעלה מ-50 שנה, הפכה בחודש האחרון לאקטואלית ומוחשית ביותר לאור המקרה של הצלת המטוס מדובאי, והיוותה עבור הלומדים הצעירים הזדמנות נדירה להציץ אל דרך פסיקתו של הרב זצ"ל בסוגיות המורכבות ביותר בחיים הציבוריים לאור ההלכה המסורה לנו מדור דור.