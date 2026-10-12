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בראשות גדולי ישראל

וילנא לבשה חג: מעמד ה"קונוושן" ה - 31 של דרשו, וסיום מסכת במסגרת "העמוד היומי"

גדולי ישראל וצירי "דרשו" מרחבי העולם התכנסו בעירו של הגר"א למעמד מרומם שחתם את מסע התפילה וההתעוררות בבלארוס ובליטא • משאות חיזוק להעמקת לימוד התורה ותפילות להצלת עולם הישיבות • בשיאו של המעמד: סיום מסכת יומא במסגרת "העמוד היומי" וריקודים נרגשים לכבודה של תורה

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חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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ועידת הקונוושן של דרשו בוילנא (צילום: א. אייזנבאך)

בסוף השבוע שעבר, התקיימה ועידת ה"קונוושן" ה-31 של "דרשו", שחתמה את מסע ההתעוררות וההוד של מרנן ורבנן שליט"א במדינות בלארוס וליטא, שם פקדה את ציוני מרנן הגר"א זיע"א, החפץ חיים זיע"א, הגר"ח מוולאז'ין זיע"א והגרב"ד ליבוביץ זיע"א, כאשר בתום מסעות ההתעוררות והתפילה, התכנסה המשלחת באולם בעיר וילנא לכנסיה העולמית ה-31, ומעמד סיום מסכת יומא במסגרת "העמוד היומי" של "דרשו".

לאולם הכנסיה הגיעה המשלחת היישר מבית העלמין בוילנא, שם פקדה את ציוניהם של מרנא הגר"א זיע"א, מרנא הגרח"ע גרודז'ינסקי זיע"א והגר"י רבינוביץ זיע"א מפוניבז', שם נישאו פרקי תפילה לישועת הפרט והכלל.

את הועידה פיארו בנוכחותם מרנן ורבנן שליט"א רבנים וראשי ישיבות מארץ ישראל, ארה"ב ואירופה, לצד חברי הנהלת "דרשו" בארץ ובחו"ל, וצירי הארגון במדינות העולם. את מסכת הנאומים בועידה פתח הגר"נ קפלן שליט"א שהפליג בשבחה של המהפכה של דרשו בעולם היהודי, והציג בפני הקהל נער צעיר, בן של אחד מצירי "דרשו" מצרפת, שהתעורר בועידה הקודמת להצטרף ללימוד "העמוד היומי" וזכה לסיים את מסכת יומא.

את המשא המרכזי נשא ראש ישיבת מיר, הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל שליט"א, שעמד על הייחודית של דרשו שמביא את האברכים ואת הלומדים לשאיפות בתורה, שלא היה להם קודם לכן.

בסיום מסכת יומא התכבד נשיא "דרשו" הרה"ג ר' דוד הופשטטר שליט"א, שהקדים ונשא משא מרתק בו שילב את פתיחתה וסיומה של מסכת יומא, וחידד, שכשאר רואה השטן שכלל ישראל מצליח ומתעלה – הוא מקבל כח ומבקש לקטרג ולהפריע רח"ל, וחובתנו היא להתעצם כנגדו ולנצחו. לאחר מכן ערך את סיום המסכת, בסיומו נעמדו כל חברי המשלחת לריקוד של מצוה ושמחת התורה מספר דקות ארוכות, כאשר מרנן ורבנן שליט"א רוקדים במרכז האולם.

את המעמד חתם נאומו של הגאון רבי יהודה טולידנו שליט"א ראש מוסדות "חזון ברוך" בצרפת, שחיזק את המשתתפים, וקרא לשאוף לגדלות רוחנית ותורנית ולקדש שם שמים.

בסיומה של הועידה, יצאה המשלחת לפקוד את ציונו של מרן הגרב"ד ליבוביץ זיע"א בוילנא, שם נישאו פרקי תפילה והתעוררות, ומשם נסעו לשדה התעופה בוילנא, כאשר טיסתם נחתה בארץ בבוקר יום שישי.

ועידת הקונוושן של דרשו בוילנא (צילום: א. אייזנבאך)
ועידת הקונוושן של דרשו בוילנא (צילום: א. אייזנבאך)
ועידת הקונוושן של דרשו בוילנא (צילום: א. אייזנבאך)
ועידת הקונוושן של דרשו בוילנא (צילום: א. אייזנבאך)
ועידת הקונוושן של דרשו בוילנא (צילום: א. אייזנבאך)
ועידת הקונוושן של דרשו בוילנא (צילום: א. אייזנבאך)
ועידת הקונוושן של דרשו בוילנא (צילום: א. אייזנבאך)
ועידת הקונוושן של דרשו בוילנא (צילום: א. אייזנבאך)
ועידת הקונוושן של דרשו בוילנא (צילום: א. אייזנבאך)
ועידת הקונוושן של דרשו בוילנא (צילום: א. אייזנבאך)
ועידת הקונוושן של דרשו בוילנא (צילום: א. אייזנבאך)
ועידת הקונוושן של דרשו בוילנא (צילום: א. אייזנבאך)
ועידת הקונוושן של דרשו בוילנא (צילום: א. אייזנבאך)
ועידת הקונוושן של דרשו בוילנא (צילום: א. אייזנבאך)
ועידת הקונוושן של דרשו בוילנא (צילום: א. אייזנבאך)
ועידת הקונוושן של דרשו בוילנא (צילום: א. אייזנבאך)
ועידת הקונוושן של דרשו בוילנא (צילום: א. אייזנבאך)
ועידת הקונוושן של דרשו בוילנא (צילום: א. אייזנבאך)
ועידת הקונוושן של דרשו בוילנא (צילום: א. אייזנבאך)
ועידת הקונוושן של דרשו בוילנא (צילום: א. אייזנבאך)
ועידת הקונוושן של דרשו בוילנא (צילום: א. אייזנבאך)
ועידת הקונוושן של דרשו בוילנא (צילום: א. אייזנבאך)
ועידת הקונוושן של דרשו בוילנא (צילום: א. אייזנבאך)
ועידת הקונוושן של דרשו בוילנא (צילום: א. אייזנבאך)
ועידת הקונוושן של דרשו בוילנא (צילום: א. אייזנבאך)
ועידת הקונוושן של דרשו בוילנא (צילום: א. אייזנבאך)
ועידת הקונוושן של דרשו בוילנא (צילום: א. אייזנבאך)
ועידת הקונוושן של דרשו בוילנא (צילום: א. אייזנבאך)

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