עשרות יורשים, בעלות מהעות'מאנים וחורבה: כך נרכשה חצר שטרויס

פרק 7: לפני 11 שנים החל פרק חדש בתולדות חצר שטרויס. הישיבה החרדית "נתיבות אהרן", בראשות הגאון רבי משה פרידמן, חיפשה מקום קבע שישמש כבית מדרש וכמרכז לימוד.
כאשר התגלה המתחם במוסררה, וראשי הישיבה חפצו לרוכשו, נחשף סבך משפטי ונדל"ני יוצא דופן. זכויות הבעלות בחצר היו מפוזרות בין עשרות יורשים וחלקי בעלות של "פְּרוּשים" שלא הוסדרו עוד מימי השלטון העות'מאני.
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שני עורכי דין ראשונים אליהם פנו אנשי הישיבה סירבו לקחת את התיק. הם הגדירו את העסקה כ"שיגעון מוחלט" בשל היעדר רישום מסודר בטאבו והמורכבות ההיסטורית. אך ראשי הישיבה, שראו בזכות האבות ובקדושת המתחם שבו פעלו גדולי המוסר זהות רוחנית, סירבו לוותר.
בעבודה מאומצת של עורך דין שלישי ובעזרת פעילות נמרצת לשחיקת הבירוקרטיה והחתמת עשרות השותפים, הוחלט על אסטרטגיה מעשית: כניסה בפועל לשטח (שהושלמה לפני 8 שנים) והסדרת הרישום המשפטי במקביל.
המבנה אליו נכנסו ראשי ישיבת "נתיבות אהרן" היה הרוס כמעט כליל – קירות אבן חשופים ללא גג תקין, ללא תשתיות מים וחשמל, ותחת מגבלות שימור מחמירות של עיריית ירושלים.
שכן מהאזור, שהתנגד לכניסת המוסד החרדי לשכונה, הגיש תביעה משפטית דחופה נגד הישיבה ונגד העירייה בטענה של ביצוע עבודות בנייה ושיפוץ ללא ההיתרים הנדרשים – טענה שהייתה נכונה מבחינה פורמלית יבשה.
הגר"מ פרידמן מתאר את הדיון המשפטי כאירוע של סייעתא דשמיא גלויה. השופטת שדנה בתיק עיינה בתצלומים שהציגו את החורבה המקורית לעומת עבודות השיקום, הבינה כי מדובר בהצלת מבנה היסטורי לשימור מהתפוררות, ודחתה את התביעה ואת צו הסגירה על הסף.
כיום, היכל בית המדרש המרכזי בחצר שטרויס פועל במלוא עוזו. מדי יום מתקיים במקום סדר מוסר יומי קבוע ומעמיק – תופעה ייחודית בעולם הישיבות העכשווי (כידוע החזון איש התנגד לשיטת המוסר, ותלמידיו ראשי ישיבת סלבודקא נותנים את הטון בימינו בעולם הישיבות הליטאי).
קול הלימוד והתפילה המהדהד כיום ברחוב הע"ח 20 ממשיך בקו ישיר ורציף את תורת המוסר, הפרישות והחזון שהחלו בין אותם כתלי אבן לפני למעלה מ-120 שנה.
המשך יבוא...
- ישראל שפירא - היסטוריון ומרצה בכיר, חוקר ארץ ישראל ומדריך טיולים | מחבר הספרים 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים', 'עזה מאז ולתמיד', 'המקומות הקדושים בלבנון', ו'סודות המכבים' | לתגובות, הערות, לשליחת חומרים ורעיונות ולהזמנת הרצאות, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com