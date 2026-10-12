עשרות יורשים, בעלות מהעות'מאנים וחורבה: כך נרכשה חצר שטרויס

שיעור מוסר בישיבת נתיבות אהרן חצר שטרויס ההיסטורית מיסודם של בעלי תנועת המוסר ( צילום: ישראל שפירא )

פרק 7: לפני 11 שנים החל פרק חדש בתולדות חצר שטרויס. הישיבה החרדית "נתיבות אהרן", בראשות הגאון רבי משה פרידמן, חיפשה מקום קבע שישמש כבית מדרש וכמרכז לימוד.

מרתף הניסים והישועות של בעלי תנועת המוסר בחצר שטרויס נחשף! – מחקר מצולם מאת ישראל שפירא וצוות חוקרים - צילום: באדיבות ערוץ היוטיוב ישראל שפירא 10 10 0:00 / 53:21 מרתף הניסים והישועות של בעלי תנועת המוסר בחצר שטרויס נחשף! – מחקר מצולם מאת ישראל שפירא וצוות חוקרים ( צילום: באדיבות ערוץ היוטיוב ישראל שפירא )

שני עורכי דין ראשונים אליהם פנו אנשי הישיבה סירבו לקחת את התיק. הם הגדירו את העסקה כ"שיגעון מוחלט" בשל היעדר רישום מסודר בטאבו והמורכבות ההיסטורית. אך ראשי הישיבה, שראו בזכות האבות ובקדושת המתחם שבו פעלו גדולי המוסר זהות רוחנית, סירבו לוותר.

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בעבודה מאומצת של עורך דין שלישי ובעזרת פעילות נמרצת לשחיקת הבירוקרטיה והחתמת עשרות השותפים, הוחלט על אסטרטגיה מעשית: כניסה בפועל לשטח (שהושלמה לפני 8 שנים) והסדרת הרישום המשפטי במקביל.

לאורם של גאוני תנועת המוסר. ראש ישיבת נתיבות אהרן הגאון רבי משה פרידמן בחדר לימודו. מצד ימין התמונה המפורסמת של הגה"צ רבי איצ'לה בלאזר עולה בגרם המדרגות בישיבה. מצד שמאל הנגיד ר' שמואל שטרויס ( צילום: ישראל שפירא )

המבנה אליו נכנסו ראשי ישיבת "נתיבות אהרן" היה הרוס כמעט כליל – קירות אבן חשופים ללא גג תקין, ללא תשתיות מים וחשמל, ותחת מגבלות שימור מחמירות של עיריית ירושלים.

שכן מהאזור, שהתנגד לכניסת המוסד החרדי לשכונה, הגיש תביעה משפטית דחופה נגד הישיבה ונגד העירייה בטענה של ביצוע עבודות בנייה ושיפוץ ללא ההיתרים הנדרשים – טענה שהייתה נכונה מבחינה פורמלית יבשה.

הגר"מ פרידמן מתאר את הדיון המשפטי כאירוע של סייעתא דשמיא גלויה. השופטת שדנה בתיק עיינה בתצלומים שהציגו את החורבה המקורית לעומת עבודות השיקום, הבינה כי מדובר בהצלת מבנה היסטורי לשימור מהתפוררות, ודחתה את התביעה ואת צו הסגירה על הסף.

כיום, היכל בית המדרש המרכזי בחצר שטרויס פועל במלוא עוזו. מדי יום מתקיים במקום סדר מוסר יומי קבוע ומעמיק – תופעה ייחודית בעולם הישיבות העכשווי (כידוע החזון איש התנגד לשיטת המוסר, ותלמידיו ראשי ישיבת סלבודקא נותנים את הטון בימינו בעולם הישיבות הליטאי).

קול הלימוד והתפילה המהדהד כיום ברחוב הע"ח 20 ממשיך בקו ישיר ורציף את תורת המוסר, הפרישות והחזון שהחלו בין אותם כתלי אבן לפני למעלה מ-120 שנה.

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