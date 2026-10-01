כשהמתחם שקירותיו ספגו את תורת מוסר ליטאית - שינה את פניו

במעמד הנחת אבן הפינה לשכונת נאות הפסגה במודיעין עילית, הועף כובעו של הגר"ש אויערבאך, בשל הרוח העזה והוא התבטא "שאוירא דארץ ישראל מחכים" | 25 שנים אחרי, קורמת לה עור וגידים התוכנית לחיבור בנימין עם מודיעין עילית | הישוב שדה אפרים קיבל תוכניות ענק להרחבה של 7000 יח"ד לציבור החרדי | שביל המעיינות - טיילת הגיבורים, יחבר את דולב עד העיר החרדית | ישראל שפירא עם הפרטים ותיעוד מחול המועד (חרדים, בארץ)

ישראל שפירא