"כיון שזקנתי וחסרו לי שיניים, הרי חסר לי שומר אחד, לפיכך ירא אני מלפתוח את פי", כך דחה גאון תנועת המוסר רבי איצ'לה בלאזר את הבקשה שישא דברים במעמד קבלת הפנים שנערך לכבוד עלייתו לארץ ישראל בנמל יפו במעמד הראי"ה קוק (היסטוריה)
"חצר שטרויס" תפקדה כנווה מדבר רוחני, שבו התקיימה קהילה עצמאית כמעט לחלוטין, הרחק מהפוליטיקה והסערות הציבוריות שפקדו את ירושלים של סוף התקופה העות'מאנית | הדמות המרכזית והמשפיעה ביותר שהטביעה את חותמה על החצר הייתה דמותו של הגאון רבי יצחק (איצ'לה) בלאזר זצ"ל | פרק 2 (היסטוריה)
בחצר שטרויס, שברחוב הע"ח 20 בלב שכונת מוסררה בירושלים, התגוררו גדולי המוסר המפורסמים ביותר של הדור שעלו מליטא והתיישבו בירושלים | במרכז החצר, הוקם מבנה לישיבת "אור חדש" | מתחת לישיבה קיים מרתף נסתר המכונה "מרתף ניסים וישועות" | פרק 1 (היסטוריה)