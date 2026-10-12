היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 עצרה הבוקר (שני) 18 חשודים ועיכבה שישה חשודים נוספים במסגרת פרשיית שחיתות ציבורית נרחבת. בין הנתפסים: ראש עיריית כפר סבא רפי סער, רעייתו, ומנכ"ל החברה הכלכלית (חכ"ל) של הרשות. כעת המשטרה חושפת תיעוד מהפשיטה על בית ראש העיר ולשכתו ומהשלל הרב שנתפס.

הפשיטה הגלויה מגיעה בתום חקירה סמויה שנמשכה למעלה משנה. במהלך התקופה הפעילה המשטרה משאבים רבים, אמצעים טכנולוגיים ואיסוף מודיעיני מורכב, אשר ביססו את החשדות נגד המעורבים בעבירות חמורות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס.

מממצאי החקירה עולה חשד כבד כי ראש העיר ומנכ"ל החברה הכלכלית, תוך מעורבות חריגה ובולטת של אשת ראש הרשות, פעלו להיטיב עם גורמים שונים בתמורה לכספי שוחד שניתנו בעיקר במזומן. בתמורה למעטפות הכסף, דאגו החשודים להטות מכרזים עתירי ממון ולהבטיח את זכייתם של המשחדים בתחומים מגוונים בתחום שיפוטה של הרשות המקומית.

התפתחות נוספת שנחשפה במהלך החקירה הסמויה היא מעורבותם של גורמים עבריינים מוכרים ממרכז הארץ. על פי נתוני המשטרה, העבריינים היו מעורבים – במישרין או בעקיפין ולאורך זמן – במנגנון הזרמת השוחד בתמורה לזכייה במכרזים עירוניים. בנוסף, נבדק חשד כי במסגרת הפרשה בוצעו גם עבירות אלימות.