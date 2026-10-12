היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 עצרה הבוקר (שני) 18 חשודים ועיכבה שישה חשודים נוספים במסגרת פרשיית שחיתות ציבורית נרחבת. בין הנתפסים: ראש עיריית כפר סבא רפי סער, רעייתו, ומנכ"ל החברה הכלכלית (חכ"ל) של הרשות. כעת המשטרה חושפת תיעוד מהפשיטה על בית ראש העיר ולשכתו ומהשלל הרב שנתפס.
הפשיטה הגלויה מגיעה בתום חקירה סמויה שנמשכה למעלה משנה. במהלך התקופה הפעילה המשטרה משאבים רבים, אמצעים טכנולוגיים ואיסוף מודיעיני מורכב, אשר ביססו את החשדות נגד המעורבים בעבירות חמורות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס.
מממצאי החקירה עולה חשד כבד כי ראש העיר ומנכ"ל החברה הכלכלית, תוך מעורבות חריגה ובולטת של אשת ראש הרשות, פעלו להיטיב עם גורמים שונים בתמורה לכספי שוחד שניתנו בעיקר במזומן. בתמורה למעטפות הכסף, דאגו החשודים להטות מכרזים עתירי ממון ולהבטיח את זכייתם של המשחדים בתחומים מגוונים בתחום שיפוטה של הרשות המקומית.
התפתחות נוספת שנחשפה במהלך החקירה הסמויה היא מעורבותם של גורמים עבריינים מוכרים ממרכז הארץ. על פי נתוני המשטרה, העבריינים היו מעורבים – במישרין או בעקיפין ולאורך זמן – במנגנון הזרמת השוחד בתמורה לזכייה במכרזים עירוניים. בנוסף, נבדק חשד כי במסגרת הפרשה בוצעו גם עבירות אלימות.
במקביל למעצרים, נערכו חיפושים נרחבים בבתיהם של החשודים, במשרדי הרשות המקומית ובבתי עסק שונים, שבמהלכם תפסה המשטרה כספים ורכוש לצורך חילוט.
במשטרה ציינו כי החקירה מלווה על ידי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה. כלל החשודים הועברו לחקירה במשרדי יאח"ה במטה להב 433, ובהמשך היום תבקש המשטרה מבית משפט השלום בראשון לציון להאריך את מעצרם של המעורבים המרכזיים.
מטעמו של רפי סער נמסר: "תושבות ותושבי כפר סבא היקרים, אני מבין את הדאגה ואת השאלות בעקבות הפרסומים הבוקר. בכוונתי לשתף פעולה באופן מלא עם גורמי החקירה ולמסור את כל ההסברים הנדרשים. אני מאמין שהבירור יאפשר להציג את התמונה המלאה. בשל החקירה המתנהלת, איני יכול להתייחס כעת לפרטים. אני מבקש להימנע מהסקת מסקנות בטרם התבררו העובדות. כפר סבא ותושביה יקרים לי. יש להבטיח שעבודת העירייה והשירותים לתושבים יימשכו כסדרם, באחריות ובמקצועיות סגני דני הרוש ימלא את מקומי בימים אלו. תודה על האמון ועל התמיכה בשעה מורכבת זו".