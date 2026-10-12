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רגיש לחלב

חובש איחוד הצלה הציל את חייו של בן 12 בחיידר בו הוא לומד

צוותי הרפואה של איחוד הצלה הצילו את חייו של ילד בן 12, רגיש לחלב, שפיתח תגובה אלרגית שסיכנה את חייו במוסד חינוכי בשכונת רמה א' בבית שמש | לאחר שמצבו התייצב הוא פונה לבית החולים (חרדים)

קר
קובי רוזן
כיכר השבת |
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מזרק אפיפן (צילום: דוברות איחוד הצלה)

צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו הבוקר (שני) סיוע רפואי ראשוני והצילו את חייו של ילד בן 12 שפיתח תגובה אלרגית שסיכנה את חייו במוסד חינוכי בשכונת רמה א' ב.

כוחות ההצלה שהוזעקו לחיידר בו לומד הילד קיבלו דיווח כי הילד רגיש לחלב ופיתח תגובה אלרגית חריפה שסיכנה את חייו.

חובש איחוד הצלה הזריק לו אפיפן ולאחר שמצבו התייצב הוא פונה לבית החולים להמשך טיפול רפואי.

דוד פרידלס חובש מיחידת כח הצלה של איחוד הצלה שהזריק לו אפיפן מסר: "אנשי הצוות סיפרו כי הוא רגיש לחלב ופיתח תגובה אלרגית חריפה וקשה שסיכנה את חייו לאחר שבטעות נחשף לחלב. הזרקתי לו אפיפן (מזרק אוטומטי המשמש להזרקת כמות מדודה של אדרנלין) ולאחר שמצבו התייצב הוא פונה לבית חולים להמשך קבלת טיפול רפואי".
בית שמשאיחוד הצלהאלרגיה לחלביאפיפן

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