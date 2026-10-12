חובש איחוד הצלה הציל את חייו של בן 12 בחיידר בו הוא לומד

מזרק אפיפן ( צילום: דוברות איחוד הצלה )

צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו הבוקר (שני) סיוע רפואי ראשוני והצילו את חייו של ילד בן 12 שפיתח תגובה אלרגית שסיכנה את חייו במוסד חינוכי בשכונת רמה א' בבית שמש.