ממשיכים את המורשת; כך פתחו את זמן החורף ב'יביא אומר' 

לקראת יומא דהילולא של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, נערך אתמול (ראשון) בעיר התורה והחסידות בני ברק מעמד פתיחת זמן החורף, בשילוב פתיחת מסלול להכשרת מורי הוראה בכולל על ידי מוסדות 'יביע אומר', שבנשיאות הגאון רבי יגאל כהן, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

במעמד נשאו דברים הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף, הגאון חכם ניסים בן שמעון והגאון רבי אהרן בוטבול, חתנו של הגר"ע יוסף זצ"ל.

בדבריהם עמדו הרבנים על חשיבות ההתמדה והשקידה בתורה, העמדת מורי הוראה בישראל והמשך מורשתו הכבירה של הגר"ע זצ"ל, אשר הקדיש את חייו להרבצת תורה ולהנחלת ההלכה בכל תפוצות ישראל.