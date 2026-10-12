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ממשיכים את המורשת; כך פתחו את זמן החורף ב'יביא אומר' 

לקראת יום ההילולא של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, נערך אתמול (ראשון) מעמד פתיחת זמן החורף בכולל 'יביע אומר' בבני ברק בהשתתפות גדולי הרבנים • במעמד הושק מסלול מיוחד להכשרת מורי הוראה (חרדים)

חר
חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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המעמד ביביע אומר (צילום: נתנאל לווינשטיין)

לקראת יומא דהילולא של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, נערך אתמול (ראשון) ב והחסידות בני ברק מעמד פתיחת זמן החורף, בשילוב פתיחת מסלול להכשרת מורי הוראה בכולל על ידי מוסדות 'יביע אומר', שבנשיאות הגאון רבי יגאל כהן, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

במעמד נשאו דברים הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף, הגאון חכם ניסים בן שמעון והגאון רבי אהרן בוטבול, חתנו של זצ"ל.

בדבריהם עמדו הרבנים על חשיבות ההתמדה והשקידה בתורה, העמדת מורי הוראה בישראל והמשך מורשתו הכבירה של הגר"ע זצ"ל, אשר הקדיש את חייו להרבצת תורה ולהנחלת ההלכה בכל תפוצות ישראל.

המעמד ביביע אומר (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד ביביע אומר (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד ביביע אומר (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד ביביע אומר (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד ביביע אומר (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד ביביע אומר (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד ביביע אומר (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד ביביע אומר (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד ביביע אומר (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד ביביע אומר (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד ביביע אומר (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד ביביע אומר (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד ביביע אומר (צילום: נתנאל לווינשטיין)
הגאון הרב אהרן בוטבול נושא דברים (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד ביביע אומר (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד ביביע אומר (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד ביביע אומר (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד ביביע אומר (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד ביביע אומר (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד ביביע אומר (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד ביביע אומר (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד ביביע אומר (צילום: נתנאל לווינשטיין)

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