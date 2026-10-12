היום השני לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט נמשך היום (שני) בבית המשפט המחוזי בירושלים, כאשר סנגורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עו”ד עמית חדד, התמקד בפעולות שביצעו חוקרי רשות ניירות ערך בפרשת בזק, שממנה התפתח תיק 4000. חדד טען כי חלק מהפעולות בוצעו עוד לפני שניתן אישור לחקור את ראש הממשלה, בעוד מנדלבליט אישר כי לא הכיר חלק מהפרטים שהוצגו בפניו.

“המזכר שלך שהגשת מתחיל ב-2 באוקטובר. אני אראה שכבר לפני כן היחידה החוקרת מאחורי גבך עשו כל מיני פעולות בלי אישור להביא לעולם את תיק 4000”, טען חדד.

בהמשך ביקש לברר אם ניתן אישור לחקור את תיק 4000 כבר ביוני 2017. מנדלבליט השיב: “הגיוני לפי המזכר שאין”.

הכתבה שהייתה ברקע החקירה

בהמשך עבר חדד לעסוק בכתבה שפרסם העיתונאי גידי וייץ בעיתון “הארץ” באוקטובר 2015, שבה הועלו טענות על קשר בין הסיקור של נתניהו באתר וואלה לבין הטבות רגולטוריות לבעל השליטה באתר, שאול אלוביץ’.

מנדלבליט העיד כי שמע על הכתבה, אך אינו זוכר אם קרא אותה בזמן אמת. לדבריו, רק בדיעבד נודע לו כי היא שימשה זרז לקידום החקירה.

חדד שאל את מנדלבליט אם אמר בעבר כי העיתונאים גידי וייץ ורביב דרוקר הם אויבים גדולים של ראש הממשלה. מנדלבליט השיב: “יכול להיות”.

בהמשך נשאל אם הסדר ניגוד העניינים שנערך לנתניהו נבע מהכתבה. מנדלבליט דחה זאת והסביר כי ההסדר התבסס על מידע שהוצג לייעוץ המשפטי בנוגע לקשר בין נתניהו לאלוביץ’.

לדבריו, מאחר ששמו של אלוביץ’ לא הופיע בהסדר המקורי, עלה הצורך לבחון את הוספתו.

החוקר שהדפיס את הכתבה

לאחר מכן חזר חדד לפעולות שביצעו חוקרי רשות ניירות ערך לאחר פתיחת החקירה הגלויה בפרשת בזק ביוני 2017.

חדד ביקש לדעת אם מנדלבליט הכיר את הטענה שלפיה הכתבה של וייץ הייתה מונחת על שולחנו של החוקר אלי לוי.

מנדלבליט השיב שלא ידע על כך. בשלב הזה התערבה התובעת יהודית תירוש והבהירה כי לא נטען שהכתבה הייתה על שולחנו של לוי ביוני, אלא שבאותו חודש נחקר שלמה פילבר ונמצאו בטלפון שלו חומרים הקשורים לוואלה.

בהמשך שאל חדד אם מנדלבליט הכיר את דבריו של היועץ המשפטי לרשות ניירות ערך, ערן שחם-שביט, שלפיהם הכתבה עמדה ברקע פרשת בזק.