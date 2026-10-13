משטרת לייקווד הודיעה על הגשת כתבי אישום פליליים חמורים נגד אריקון פרינג, תושב יוסטון שבטקסס בן 35, בעקבות מעורבותו בפריצה רחבת היקף שהתרחשה בחודש יוני האחרון בבית עסק מקומי בריכוז החרדי. כך על פי דיווח באתר החדשות "לייקווד אלרטס".

הפרשה החלה לפנות בוקר ב-14 ביוני, כאשר מוקד המשטרה בלייקווד קיבל התרעה על הפעלת אזעקת פריצה בבית עסק בעיר. כוחות משטרה שהגיעו במהירות למקום נחשפו לזירה שבה רשתות ודלתות הזכוכית שבכניסה לבית העסק נופצו לחלוטין.

ממצאי החקירה הראשוניים והתיעודים מן הזירה העלו כי מספר חשודים פרצו בכוח אל תוך המבנה בשעות המוקדמות של הבוקר, השחיתו בצורה נרחבת את ויטרינות התצוגה, ונמלטו מהמקום במהירות כשהם נוטלים עמם שלל יקר ערך.

בעל העסק עצמו הוא זה שהגיש את הדיווח המפורט לרשויות על גניבת ציוד מקצועי בשווי כולל שנאמד בכ־250,000 דולר.

במסגרת המצוד המתמשך והחקירה המודיעינית שהתפתחה בעקבות האירוע, הצליחו הבלשים להתחקות אחר עקבותיו של פרינג ולזהותו כאחד מהמעורבים המרכזיים בביצוע הפריצה, אולם בשלב זה טרם הותרו לפרסום שמו של העסק הנפגע, תיעודים חזותיים מתוך הזירה, או פרטים מזהים על יתר חברי חוליית הפורצים.

כעת הנאשם עומד בפני שורה ארוכה של אישומים פליליים חמורים, ובהם פריצה מדרגה שנייה, גניבה מדרגה שנייה, גרימת נזק פלילי מדרגה שנייה, וכן החזקת נשק מדרגה שלישית לצרכים בלתי חוקיים.

המשטרה העלתה על הנס את שיתוף הפעולה הבין-ארגוני שהוביל לפריצת הדרך בתיק. בין הגורמים שקיבלו תודה מיוחדת צוינו יחידת ניתוח התקשורת של משטרת ניו ג'רזי ומתנדבי ארגון "שומרים" החרדי המקומי, אשר העניקו סיוע קריטי במאמצי החקירה, התצפיות והמעקב בשטח. מפקד משטרת לייקווד שיבח פומבית את חוקרי ובלשי המשטרה ואת ארגוני החסד והשמירה על נחישותם ומקצועיותם לאורך חודשי החקירה. במקביל, במשטרה ממשיכים במאמצים לאתר מעורבים נוספים וקוראים לציבור הרחב לשתף פעולה ולהעביר מידע העשוי לסייע לקידום החקירה.