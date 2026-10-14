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מחשש לפיקוח נפש: הראשון לציון הגר"י יוסף הקדים את עלייתו לציון מרן זיע"א

בהמלצת גורמי הביטחון, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף הקדים את עלייתו לציונו של אביו, מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, לרגל יום ההילולא ה-13 להסתלקותו – מחשש לדוחק כבד ולפיקוח נפש | תיעוד (חרדים)

חש
חזקי שטרן
כיכר השבת |
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הראשון לציון הגאון רבי עלה אתמול (שלישי) לציונו של אביו, מרן פוסק הדור זצוקלל"ה, בבית העלמין סנהדריה בירושלים, לרגל יום ההילולא ה-13 להסתלקותו לגנזי מרומים.

הגעתו של הגר"י יוסף הוקדמה עקב הערכות המשטרה וגורמי הביטחון, ועל רקע עשרות אלפי המתפללים מכל רחבי הארץ והעולם הצפויים לגדוש את מתחם הציון במהלך יום ההילולא.

בסביבתו של הראשל"צ ציינו כי ההחלטה להקדים את מועד העלייה התקבלה לאור המלצתם של גורמי הביטחון, מחשש ממשי לדוחק מסוכן ולחשש פיקוח נפש שעלול היה להיגרם מהתקהלות ההמונים בעת הגעתו בשיא יום ההילולא.

במהלך שהותו בציון הקדוש העתיר בתפילה וברחמי שמים מרובים לישועת הכלל והפרט, להצלחת עם ישראל ולעילוי נשמתו הטהורה של מרן זצוקלל"ה.

הראשל"צ הגר"י יוסף בציונו של מרן זצ"ל (צילום: דוד ארזני)
הראשל"צ הגר"י יוסף בציונו של מרן זצ"ל (צילום: דוד ארזני)
הראשל"צ הגר"י יוסף בציונו של מרן זצ"ל (צילום: דוד ארזני)
הראשל"צ הגר"י יוסף בציונו של מרן זצ"ל (צילום: דוד ארזני)
הראשל"צ הגר"י יוסף בציונו של מרן זצ"ל (צילום: דוד ארזני)
הראשל"צ הגר"י יוסף בציונו של מרן זצ"ל (צילום: דוד ארזני)
הראשל"צ הגר"י יוסף בציונו של מרן זצ"ל (צילום: דוד ארזני)
הראשל"צ הגר"י יוסף בציונו של מרן זצ"ל (צילום: דוד ארזני)
הראשל"צ הגר"י יוסף בציונו של מרן זצ"ל (צילום: דוד ארזני)
הראשל"צ הגר"י יוסף בציונו של מרן זצ"ל (צילום: דוד ארזני)
הראשל"צ הגר"י יוסף בציונו של מרן זצ"ל (צילום: דוד ארזני)
הראשל"צ הגר"י יוסף בציונו של מרן זצ"ל (צילום: דוד ארזני)
הראשל"צ הגר"י יוסף בציונו של מרן זצ"ל (צילום: דוד ארזני)
הרב יצחק יוסףהרב עובדיה יוסףהראשון לציון

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