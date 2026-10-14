הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף עלה אתמול (שלישי) לציונו של אביו, מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוקלל"ה, בבית העלמין סנהדריה בירושלים, לרגל יום ההילולא ה-13 להסתלקותו לגנזי מרומים.

הגעתו של הגר"י יוסף הוקדמה עקב הערכות המשטרה וגורמי הביטחון, ועל רקע עשרות אלפי המתפללים מכל רחבי הארץ והעולם הצפויים לגדוש את מתחם הציון במהלך יום ההילולא.

בסביבתו של הראשל"צ ציינו כי ההחלטה להקדים את מועד העלייה התקבלה לאור המלצתם של גורמי הביטחון, מחשש ממשי לדוחק מסוכן ולחשש פיקוח נפש שעלול היה להיגרם מהתקהלות ההמונים בעת הגעתו בשיא יום ההילולא.

במהלך שהותו בציון הקדוש העתיר הראשון לציון בתפילה וברחמי שמים מרובים לישועת הכלל והפרט, להצלחת עם ישראל ולעילוי נשמתו הטהורה של מרן זצוקלל"ה.