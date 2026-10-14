"אשריך שנתפסת, אליהו": שירה ודמעות בשערי כלא 10

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זעקת עולם התורה מול חומות הכלא: אמש (שלישי) נרשמה דרמה מרגשת ומטלטלת בשערי כלא 10 בכפר יונה, כאשר תלמידי ובוגרי ישיבת ״אורחות מאיר״ מירושלים התכנסו במקום לעצרת תפילה, מחאה וחיזוק בעקבות מעצרו של חברם לספסל הלימודים, הבחור אליהו דבדה.

במהלך ההתכנסות הדרמטית, שנערכה בהוראתו הישירה של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר ועקנין, תועדו המשתתפים כשהם פורצים בשירה ובריקודי מחאה לצלילי השירים "עצו עצה ותופר" ו"בשלטון הכופרים". הציבור זעק על כליאתם של בני הישיבות בעוון עריקות ואי-התייצבות. המפגן הגיע בעקבות מכתב מיוחד ששיגר הגר"מ ועקנין, בו הגדיר את ההשתתפות כ"חובה קדושה" וקרא לתלמידים "לחזקו ולתמוך בו ולזעוק אשריך שנתפסת על דברי תורה".

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"איפה המקווה? איפה החברותא?": המילים שנשא המשגיח

הדרמה הגיעה לשיאה כאשר משגיח הישיבה, הרב נריה רחמים, נשא דברים נרגשים מול חומות הכלא ופנה בדמיונו אל הבחור הכלוא בתוך התא:

"אני מדמיין לעצמי, אתה קם בבוקר ואומר למפקד: איפה המקווה? באיזה שעה הודו? איפה ראש הישיבה? איפה השיחות? לקחתם, הוצאתם אותי מן המים!". המשגיח הוסיף וריגש את הקהל: "אבל התורה נמשלה למים – היא בוקעת את חומות הכלא. אליהו, מחכים לך בבית המדרש בעוז ובתעצומות".

כפי שנחשף ב'כיכר השבת', במוצאי שבת עלו רבני הישיבה למעונו של ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סלים, שהתעניין בשלומו של הבחור ואף בחן אפשרות לבקרו. הבחור נעצר בשבוע שעבר בסביבות השעה 04:00 לפנות בוקר על ידי המשטרה הצבאית בבית הוריו שבבאר שבע. העצרת אמש מצטרפת לשרשרת מחאות נרחבת, כולל עצרת ענק של כאלף ילדי חסידות ברסלב שנערכה שלשום במקום בראשות הגה״צ רבי יעקב מאיר שכטר.

עצרת החיזוק מול כלא 10 ( צילום: קובי ישראל )

עצרת מחאה בכלא 10 ( צילום: קובי ישראל )