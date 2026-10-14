ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לפני זמן קצר (רביעי) בחריפות לתביעת לשון הרע שהגיש נגדו ראש השב"כ לשעבר רונן בר, ובעיקר לטענה המרכזית בכתב התביעה לפיה לא היה לו את מספר הטלפון של ראש הממשלה בליל ה-7 באוקטובר.

"רונן בר, שראה את הסימנים המעידים בליל ה-7 באוקטובר ולא התקשר אליי, אומר היום שלא היה לו את מספר הטלפון שלי", כתב נתניהו. "רונן, אתה רציני?"

ראש הממשלה הבהיר כי לבר היה מספר הטלפון האדום שלו, וכי יכול היה להתקשר אליו באופן מיידי כפי שעושים כל ראשי מערכת הביטחון. "מאבטחי השב"כ, פקודיך, שנמצאים איתי 24/7, היו יכולים להשיג אותי תוך דקות", הוסיף.

נתניהו סיים את דבריו במסר חריף: "כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן".

התגובה מגיעה לאחר שבר הגיש תביעת לשון הרע נגד ראש הממשלה לבית המשפט המחוזי מרכז. במסגרת כתב התביעה חשף בר מסמכים ותיעודים שלטענתו מוכיחים "רצף התרעות חוזרות ונשנות" שנמסרו לנתניהו לאורך שנת 2023.

בכתב התביעה טען בר כי נתניהו ניהל נגדו מסע הכפשה באמצעות פרסומים שקריים על תפקוד שירות הביטחון הכללי לפני מתקפת חמאס ובמהלכה. לטענתו, הדברים נועדו להסיט את האחריות למחדל מראש הממשלה ולהטילה על גורמי הביטחון.

בר חשף במסגרת התביעה כי במהלך שנת 2023 מסר לראש הממשלה שני "רצפים דרמטיים" של אזהרות. הרצף הראשון התקיים בימים המתוחים של המחאה נגד החקיקה המשפטית במרץ-אפריל 2023, והרצף השני התמקד בהתרעות שנמסרו בחודשים שקדמו למתקפה.

לטענת בר, באחת השיחות ביולי 2023 אמר לנתניהו: "אני מוסר לך התרעה למלחמה". עוד הוסיף כי הציע להשתמש ברחפן נפץ לצורך ביצוע התנקשות בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

מנגד, עשויה להתעורר שאלה משפטית מקדמית שתשפיע על גורל התביעה: האם ההתבטאויות שעליהן מבוססת התביעה נהנות מחסינות משפטית. סעיף 1 לחוק חסינות חברי הכנסת מעניק לחבר כנסת חסינות מהותית מפני אחריות אזרחית ופלילית על דברים שנאמרו במילוי תפקידו או למען מילויו.