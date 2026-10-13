יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגיש תביעת לשון הרע בסך חצי מיליון שקלים נגד פעיל המחאה עמי דרור, כך פורסם בדיווח שהובא היום (שלישי). התביעה מתייחסת לקרוב ל-30 פרסומים של דרור, שלטענת נתניהו כוללים האשמות כוזבות, כינויי גנאי ופגיעה בשמו הטוב.

אחת הטענות המרכזיות המופיעות בתביעה נוגעת לפרסומים שבהם נטען כי יאיר נתניהו נהג באלימות כלפי אביו, ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואף סטר בפניו. בפרסומים נוספים נטען כי נתניהו הבן עזב את ישראל כדי להתחמק מחקירה פלילית. נתניהו מכחיש את הדברים בתוקף. בכתב התביעה נכתב כי "מדובר בייחוס כוזב וחסר כל בסיס עובדתי אשר מקורו בשמועה מופרכת שלא היה לה כל אחיזה במציאות". אולם הטענות על אלימות אינן היחידות שעומדות במרכז ההליך המשפטי. דרור פרסם גם דברים הנוגעים להתנהלותו של נתניהו כלפי משפחות החטופים וחיילי צה"ל. באחד הפרסומים טען דרור כי "משפחות החטופים הרגיזו אותו והוא גידף אותן באופן קבוע", והוסיף כי הלוחמים ששמרו על נתניהו במיאמי "שמעו אותו מקלל את צה"ל ללא הרף". תצלומי הלווין חושפים: איראן מבצרת את מתקני הגרעין שלה - וזו הסיבה ב. ניסני | 14:36

הפגנת מחאה נגד הממשלה ( צילום: יהודה גל )

בתגובה לטענות הללו הבהיר נתניהו במסגרת תביעתו כי "משפחות החטופים מעולם לא 'הרגיזו' אותו והוא אף מעולם לא קילל את צה"ל".

חלק נוסף בתביעה עוסק בכינויים שהעניק דרור לנתניהו ולבני משפחתו. בין היתר כינה את המשפחה "משפחת צ'אושסקו הישראלית", בהתייחסות לשליט רומניה לשעבר.

לטענת נתניהו, הכינוי נועד ליצור רושם שלפיו משפחתו מתנהלת באופן מושחת וכוחני, תוך ניצול השפעתה על מוסדות המדינה וגורמים ציבוריים.

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עוד כינה דרור את נתניהו הבן "ראש הנחש", "הפסיכי", "גזען", "מטורף" ו"מופרע", וטען כי הוא פועל לשמירת "עסקים אפלים" ו"כספים סודיים" של המשפחה.

בנוסף, דרור כינה את נתניהו "המפעיל" של מכונת הרעל. בתביעתו מכחיש נתניהו כי הוא מפעיל מערך מאורגן להפצת מסרים ולפעילות פסולה, וטוען כי הפרסומים מייחסים לו הפעלת מנגנוני השפעה בלתי לגיטימיים.

בסיכום כתב התביעה, שהוגש באמצעות עו"ד חור אוריאל ניזרי, נטען כי "מדובר במסע מתמשך ושיטתי של הכפשה והשפלה, אשר גרם לפגיעה ממשית בשמו הטוב, בכבודו ובמעמדו הציבורי".