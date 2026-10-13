גנץ חושף את התכנית של ליברמן: רוצה להקים ממשלה עם בל"ד

העימות מחריף: בראיון ליובל קרני בוועידת ynet חשף אמש (שני) יו"ר כחול לבן ח"כ בני גנץ כי "ליברמן רצה להקים ממשלה ב־2020 עם בל"ד מהמשותפת, בכל מחיר, ויעשה זאת גם אחרי הבחירות האלה".

בהמשך פרסם גנץ פוסט שבו חזר על טענותיו נגד ליברמן, והאשים אותו כי היה מהדוחפים המרכזיים להקמת ממשלה הנשענת על הרשימה המשותפת. לדבריו, ליברמן השתתף במגעים שנערכו בכפר המכבייה, אך סירב להצטלם עם המעורבים.

"אתמול חשפתי את מזימת ליברמן להדחת גדי איזנקוט והקמת ממשלה צרה עם אחמד טיבי", כתב גנץ. הוא הוסיף כי לאחר טבח שבעה באוקטובר, ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה ממשלה הנשענת על המפלגות הערביות או החרדיות, וקרא להקמת ממשלת אחדות ציונית רחבה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הצטרף למתקפה וכתב: "גנץ חושף את האמת: ליברמן רצה להקים ממשלה ב-2020 עם בל"ד מהמשותפת, בכל מחיר. רצה אז. רוצה היום. ויעשה את זה שוב".

נתניהו ציין כי ליברמן וגדי איזנקוט, יקימו ממשלת שמאל עם המפלגות הערביות, וקרא לציבור להצביע לליכוד כדי למנוע זאת.

ליברמן דחה את המתקפה והשיב: "אני פועל להציל את המדינה, גנץ פועל להציל את ביבי. השאלה היחידה היא: מה גנץ אמור לקבל בתמורה להצטרפותו לקמפיין השקרים של ביבי?".