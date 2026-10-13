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נתניהו מצטרף למתקפה

גנץ חושף את התכנית של ליברמן: רוצה להקים ממשלה עם בל"ד

העימות הפוליטי מחריף: גנץ טוען כי ליברמן רוצה להקים ממשלה עם המפלגות הערביות גם אחרי הבחירות • נתניהו הצטרף למתקפה, ואילו ליברמן מאשים: "גנץ פועל להציל את ביבי" (פוליטי)

קי
קובי ישראל
כיכר השבת |
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בני גנץ (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

העימות מחריף: בראיון ליובל קרני בוועידת ynet חשף אמש (שני) יו"ר כחול לבן ח"כ כי " רצה להקים ממשלה ב־2020 עם בל"ד מהמשותפת, בכל מחיר, ויעשה זאת גם אחרי הבחירות האלה".

בהמשך פרסם גנץ פוסט שבו חזר על טענותיו נגד ליברמן, והאשים אותו כי היה מהדוחפים המרכזיים להקמת ממשלה הנשענת על הרשימה המשותפת. לדבריו, ליברמן השתתף במגעים שנערכו בכפר המכבייה, אך סירב להצטלם עם המעורבים.

"אתמול חשפתי את מזימת ליברמן להדחת גדי איזנקוט והקמת ממשלה צרה עם אחמד טיבי", כתב גנץ. הוא הוסיף כי לאחר טבח שבעה באוקטובר, ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה ממשלה הנשענת על המפלגות הערביות או החרדיות, וקרא להקמת ממשלת אחדות ציונית רחבה.

ראש הממשלה הצטרף למתקפה וכתב: "גנץ חושף את האמת: ליברמן רצה להקים ממשלה ב-2020 עם בל"ד מהמשותפת, בכל מחיר. רצה אז. רוצה היום. ויעשה את זה שוב".

נתניהו ציין כי ליברמן וגדי איזנקוט, יקימו ממשלת שמאל עם המפלגות הערביות, וקרא לציבור להצביע לליכוד כדי למנוע זאת.

ליברמן דחה את המתקפה והשיב: "אני פועל להציל את המדינה, גנץ פועל להציל את ביבי. השאלה היחידה היא: מה גנץ אמור לקבל בתמורה להצטרפותו לקמפיין השקרים של ביבי?".
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