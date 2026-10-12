אהוד ברק תבע את איש הימין: זה הסכום שישלם לו הנתבע

אהוד ברק ( צילום: פלאש 90 )

ת משפט השלום בתל אביב פסק היום (שני) כי אלון בראלי ישלם לראש הממשלה לשעבר אהוד ברק פיצוי בסך 60 אלף שקלים, במסגרת תביעת לשון הרע שהגיש נגדו ברק. בפסק הדין נקבע גם כי בראלי יסיר פרסומים שנכללו בתביעה ויפרסם הודעה ברשת X, שבה יבהיר כי הפרסומים אינם אמת.

פסק הדין ניתן על ידי סגן נשיא בית משפט השלום בתל אביב, השופט טל חבקין, לאחר שהצדדים הגיעו להסכמה דיונית שלפיה בית המשפט יפסוק את סכום הפיצוי בטווח שבין אפס ל-70 אלף שקלים, בהתאם לסעיף 79א לחוק בתי המשפט. ההכרעה התקבלה לאחר טיעונים קצרים של הצדדים, כאשר השופט בחר להעמיד את הפיצוי על 60 אלף שקלים, סכום הקרוב לרף העליון של הטווח שעליו הסכימו. לא רק כסף: ההתחייבות להסיר את הפרסומים משפט נתניהו: עמית חדד הטיח באביחי מנדלבליט - "הפילו אותך בפח" משה כהן | 10:56 מעבר לפיצוי הכספי, פסק הדין כולל התחייבות של בראלי להסיר את הפרסומים שבגינם הוגשה התביעה. לפי ההסכמה בין הצדדים, בתוך שבעה ימים ממועד פסק הדין יוסרו כל הפרסומים שנכללו בכתב התביעה, וכן פרסומים נוספים ופוגעניים שפרסם הנתבע ולא נכללו בכתב התביעה.

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עוד הוסכם כי בראלי לא יפרסם מחדש את אותם פרסומים במהלך שבעת הימים שלאחר מכן.

אלא שההתחייבות המשמעותית אינה מסתכמת בהסרת התכנים. במסגרת ההסדר הסכים בראלי לפרסם הודעה פומבית בחשבונו ברשת X, שתישאר זמינה למשך שבעה ימים.

"אני מבהיר שהפרסומים אינם אמת"

בפסק הדין נקבע נוסח ההודעה שיפרסם בראלי, ובו התייחסות ישירה לפרסומים נגד ראש הממשלה לשעבר.

"במסגרת פסק דין שנתן תוקף להסכם פשרה בתביעת לשון הרע שהגיש אהוד ברק נגדי, הסכמתי להסיר את כל הפרסומים הפוגעניים, להתנצל, ואני מבהיר שהפרסומים אינם אמת", נכתב בנוסח שנקבע.