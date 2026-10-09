רכב ללא ביטוח חובה: כך זכה בפיצוי של כמעט מיליון שקל

רוכב אופנוע שיצא לכביש ללא ביטוח חובה ונפצע בתאונת דרכים קשה, יקבל תוספת של 180 אלף שקל לפיצויים שנפסקו לטובתו, למרות שבית המשפט ייחס לו אחריות חלקית לתאונה. כך קבע לאחרונה בית המשפט המחוזי בתל אביב, שקיבל בחלקו את ערעור הרוכב על פסק דין של בית משפט השלום בהרצליה.

מאחורי ההחלטה עומדת שאלה משפטית מעניינת: האם אדם שנהג ללא ביטוח חובה זכאי לפיצוי מלא על נזקיו, אם הצליח להוכיח שנהג אחר התרשל וגרם לתאונה? ומה קורה כאשר בית המשפט מפחית את הפיצוי פעם אחר פעם בשל נתוניו האישיים של הנפגע?

התאונה התרחשה באוקטובר 2018, כאשר הרוכב, שהיה אז בן 18 וחודשיים, נסע על אופנועו. בנתיב הנגדי נסע אוטובוס של אגד, שנהגו סטה לנתיב הנסיעה של האופנוע כדי לעקוף משאית שחנתה בצד הדרך.

הרוכב ניסה להתחמק מהאוטובוס, איבד שליטה, התנגש בו ונהדף לעבר המשאית. בעקבות התאונה נפגע בקרסול וביד ימין, עבר שלושה ניתוחים בקרסול וקיבוע ביד, ונקבעה לו נכות רפואית משוקללת של כ-43%.

אלא שבזמן התאונה לא היה לאופנוע ביטוח חובה בתוקף. לכן, במקום לתבוע פיצויים במסלול הרגיל לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, נאלץ הרוכב להגיש תביעת נזיקין נגד הנהגים והמבטחות ולהוכיח את אחריותם לתאונה.

כמעט 800 אלף שקל, אבל הרוכב ערער

בית משפט השלום קבע כי נהג האוטובוס התרשל כשסטה לנתיב הנגדי וגרם להתנגשות. עם זאת, גם לרוכב יוחסה אחריות של 40%, משום שלא נצמד לשול הימני ולא האט כנדרש בעיקול.

בית המשפט העריך את נזקיו הכוללים של הרוכב בכ-1.33 מיליון שקל, בין היתר בגין הפסדי השתכרות, עזרת הזולת, הוצאות רפואיות וכאב וסבל. לאחר הפחתת האשם התורם נפסקו לטובתו 799,200 שקל, לפני שכר טרחה והוצאות.

הרוכב לא הסתפק בכך וערער למחוזי. תחילה טען שגם שיעור האחריות שיוחס לו גבוה מדי, אך במהלך הדיון חזר בו מחלק זה של הערעור והתמקד בגובה הפיצויים.

הרכב השופטות שלומית יעקובוביץ, יעל אילני ואורלי מור-אל מצא שתי טעויות שהצדיקו התערבות.

הראשונה נגעה לחישוב אובדן ההשתכרות. בית משפט השלום כבר הפחית את שיעור הנכות התפקודית של הרוכב מ-43% רפואית ל-30%, ובנוסף בחר בסיס שכר נמוך מהשכר הממוצע במשק, בהתחשב בנתוניו האישיים ובקשייו להשתלב במסגרות עוד לפני התאונה.

אלא שלאחר שתי ההפחתות הללו ביצע בית משפט השלום הפחתה נוספת, כאשר פסק רק 80% מתוצאת החישוב האקטוארי המלא.

השופטת מור-אל קבעה כי הצטברות ההפחתות "החמיר יתר על המידה עם המערער". היא הדגישה שהרוכב היה צעיר מאוד בעת התאונה, טרם גיבש לעצמו מסלול מקצועי, ולפניו עוד עשרות שנות עבודה.

לפי קביעת המחוזי, שלוש ההתאמות שנעשו לחישוב הפיצוי יצרו "סטייה בולטת משיעור הפיצוי הראוי".