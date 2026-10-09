תאונה קטלנית בכביש 458: נהג בן 35 נהרג בהתנגשות עם אוטובוס

גבר כבן 35 נהרג הבוקר (שישי) בתאונת דרכים קטלנית בכביש 458 סמוך למעלה מכמש. התאונה אירעה בהתנגשות בין אוטובוס לרכב פרטי, וצוותי החירום שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו של הנהג בזירה.

הדיווח על התאונה הקשה התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 08:16. חובשים ופרמדיקים שהוזעקו למקום מצאו את הנהג שוכב ליד הרכב המרוסק, כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית.

פרמדיק מד"א נדב טייב וחובש בכיר במד"א ארז נוימן, שטיפלו בזירה, מסרו: "הרכב היה מרוסק עם פגיעות פח משמעותיות ולצידו שכב הנהג כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, התאונה אירעה במעורבות אוטובוס ומונית. כתוצאה מהתאונה, נפגעו שני נהגי כלי הרכב באורח קל ואנוש, ובהמשך נקבע מותו של אחד מהם על ידי גורמי הרפואה.

שוטרי תחנת בנימין הגיעו לזירת התאונה, ובוחני תאונות הדרכים ממחוז ש"י יצאו למקום לטובת חקירת נסיבות התאונה הקטלנית. המשטרה פתחה בחקירה מקיפה לבירור נסיבות האירוע.

התאונה מצטרפת לשורה של אירועי דרכים קטלניים שהתרחשו בימים האחרונים ברחבי הארץ. לפני מספר ימים נהרגה אישה כבת 90 בתאונת דרכים קטלנית בכביש 3525 סמוך לברור חיל, כאשר נפגעה ממשאית. גם באותו מקרה, צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותה בזירה.

בשבוע שעבר התרחשה תאונה קטלנית נוספת בירושלים, כאשר אישה חרדית כבת 70 נהרגה בתאונת דרכים ברחוב רשב"א פינת רמב"ן בשכונת רחביה. נהג המשאית שדרס את האישה נמלט מהזירה, אך נתפס כעבור שעה על ידי כוחות המשטרה.