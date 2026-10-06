קב״ט הנובה תובע את רונן בר ב-2.5 מיליון שקלים: "לא נקף אצבע"

אלקנא פדרמן, קב״ט פסטיבל הנובה שנפצע במתקפת 7 באוקטובר, תובע מראש השב״כ לשעבר 2.5 מיליון שקלים בטענה שלא העביר התרעה מלאה על סימנים מקדימים למתקפה.

בתביעה שהגיש לבית משפט השלום בירושלים טוען אלקנא פדרמן, ששימש כקב״ט פסטיבל הנובה ונפצע במתקפת 7 באוקטובר, כי ראש השב״כ לשעבר רונן בר התרשל בהתנהלותו בשעות שקדמו למתקפה. פדרמן דורש פיצוי בסך 2.5 מיליון שקלים, בין היתר על נזק גופני ונפשי, הפסדי השתכרות וכאב וסבל.

לפי כתב התביעה, במהלך הלילה שלפני המתקפה התקבלו בשב״כ כמה אינדיקציות חריגות, בהן הפעלה של עשרות עד מאות כרטיסי SIM ישראליים שהוכנו, לפי הנטען, עבור מחבלי חמאס, תנועות חריגות של בכירי הארגון ושינויים בדפוסי התקשורת. עוד נטען כי מקור אנושי דיווח על התכנסות פעילי חמאס במסגדים ובנקודות מפגש, וכי המידע הועבר עד לבר.

פדרמן טוען כי המידע מהמקור האנושי לא הוצג בדיון הערכת מצב שנערך בפיקוד הדרום בסביבות השעה 03:00. בכתב התביעה הוא מכנה אותו “שובר שוויון”, שלטענתו היה עשוי להשפיע על האופן שבו פורשו יתר הסימנים המודיעיניים. עוד מצביע התובע על החלטת בר להזעיק לדרום את צוות “טקילה” של השב״כ, וטוען כי היא מלמדת שבר נערך לאפשרות של חדירה לשטח ישראל.

לטענת פדרמן, בר לא העביר דיווח מלא לפיקוד הדרום, והיה צריך להתריע גם בפני המשטרה שאבטחה את האירוע על אפשרות לחדירה או לחטיפה. לדבריו, אילו המידע המלא היה מועבר, הצבא היה נערך אחרת ופסטיבל הנובה היה מקבל התייחסות שונה. בתביעה נטען כי בר “ברשלנותו, לא נקף אצבע למען הגנת משתתפי הפסטיבל ובכללם התובע”.

לצד הטענות נגד בר, כתב התביעה מתאר גם את פעולות פדרמן במהלך המתקפה. עם תחילת ירי הרקטות הוא פעל יחד עם המאבטחים שהיו באחריותו לפינוי אלפי המבלים. לפי התביעה, העיקרון שהנחה אותם היה כי “לא עוזבים את האירוע עד שאחרון החוגגים עוזב”. לאחר שהמחבלים הגיעו לאזור היציאה והחלו לירות במבלים, פדרמן ומאבטחים נוספים נסעו בטרקטורונים לעבר זירת הירי וסייעו בפינוי פצועים למתחם.

בהמשך הגיע למקום טנק פגוע ובו שני חיילים, ובהם הלוחם אופיר טסטה ז״ל, שהיה פצוע קשה. לפי התביעה, פדרמן ביקש מטסטה את נשקו, ונלחם במחבלים יחד עם השוטר אנדריי פושיבאי ז״ל. לאחר שהמחסנית אזלה ופושיבאי נורה ונהרג, לקח פדרמן את אקדחו, שבו נותרו שישה כדורים, והמשיך להתקדם לעבר המחבלים. הוא נפגע מירי בעכוזו, נסוג מאות מטרים כשהוא פצוע ותחת אש, והסתתר בשיח במשך שעות, עד שאותר ופונה לבית החולים. בהמשך עבר שני ניתוחים.

פדרמן טוען כי התרעה מתאימה הייתה מובילה להפסקת המסיבה ולפינוי המתחם שעות לפני ירי הרקטות והחדירה, וכי כך ניתן היה למנוע את פציעתו.