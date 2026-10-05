אחרי 7 וחצי שנים: הדס שטייף תפצה את אפי נוה בכ-600 אלף שקל 

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד קיבל הבוקר (שני) בחלקה את תביעתו של אפי נוה, לשעבר ראש לשכת עורכי הדין, נגד העיתונאית הדס שטייף ומדינת ישראל, בעקבות הפריצה למכשירי הטלפון הניידים שלו ופרסום תכניהם האישיים בגלי צה"ל בינואר 2019. נוה יפוצה בכ-600 אלף שקלים.

השופט אורן שוורץ קבע בפסק הדין כי מעשיה של שטייף מהווים פגיעה חמורה בפרטיותו של נוה וכן עוולה של הפרת חובה חקוקה, בניגוד לחוק המחשבים ולחוק האזנת סתר. בפסק הדין נמתחה ביקורת חריפה על חלקה של העיתונאית בהשגת המידע מתוך המכשירים.

"שטייף הייתה הגורם המחולל והמתווך אשר יזם וקידם את הפריצה למכשירים המוגנים בסיסמה", כתב השופט, והוסיף: "מעשיה של שטייף הם בעלי נופך פלילי מעצם תפקידה המרכזי".

בית המשפט הדגיש כי שטייף לא קיבלה לידיה באופן פסיבי מידע שכבר הופק מהמכשירים. לפי פסק הדין, היא "לא הייתה דמות סבילה", אלא הייתה מעורבת באופן פעיל במהלך שהוביל לפריצה. נקבע כי שטייף פגשה את חני נוה וגייסה את יולי, שביצע את הפריצה, כשהיא מודעת ליכולותיו.

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עוד נקבע כי שטייף ביקשה ממנו שאם לא יצליח לפתוח את המכשירים ולאתר בהם חומר בעל ערך עיתונאי, יחזיר אותם כפי שהם ולא יערב אנשים נוספים. השופט הסיק מהתנהלות זו כי שטייף הייתה מודעת היטב לאופן שבו הופק המידע מהמכשירים.

בהמשך פסק הדין התייחס השופט לעוצמת הפגיעה בנוה: "מדובר במסכת חריגה של פגיעה בפרטיות המצויה בליבת הזכות של נוה לצנעת חייו האישיים והציבוריים". לדבריו, הפגיעה נעשתה אף שהגישה למידע הייתה מוגנת בסיסמה ונדרשה מומחיות כדי לחדור אליו.

"מדובר בפעולה שמהווה עבירה לכאורה על פי חוק האזנת סתר וחוק המחשבים", כתב השופט. הוא הוסיף כי "החדירה הפסולה למידע והפקתו נעשתה ביוזמתה, בתיווכה ובאשרורה של שטייף".

בית המשפט התייחס גם למה שהתרחש לאחר שהטלפונים נפרצו. לפי פסק הדין, במהלך פגישה ממושכת בביתו של יולי הוקרנו התכנים שנמצאו במכשירים על מסך טלוויזיה. שטייף נחשפה כבר באותו שלב לאופיו האינטימי של המידע, אך למרות זאת הורתה להעתיק את החומרים לדיסק און קי.

לאחר מכן, כך נקבע, החומרים הודפסו ומוינו בהתאם לתוכנם ל"קלסר שחור, קלסר לבן וניילונית". בהמשך פנתה שטייף לגורמים נוספים בגלי צה"ל לקראת פרסום המידע בתוכנית "מה בוער". השופט קבע כי לאורך השלבים הללו הלכה הפגיעה בפרטיותו של נוה והתעצמה.

"העיון המשותף והפיכת ענייניו הכמוסים של נוה לנושא לדיון פנימי פגעו קשות באוטונומיה שלו", כתב השופט, והוסיף: "התרשמתי כי נוה ניזוק באופן מהותי ובלתי הפיך מהפגיעה החמורה בפרטיותו".

בית המשפט דחה גם את טענות ההגנה שהעלתה שטייף, ובהן טענות לתום לב, עניין ציבורי וחיסיון מקור עיתונאי. השופט שוורץ קבע בהקשר זה כי "עיתונאי אינו יכול להיות שותף אקטיבי לעבירה על החוק שמשמעותה פגיעה בפרטיות".

בנוסף נקבע כי חני נוה, גרושתו של אפי נוה שהחזיקה במכשירים, לא הייתה רשאית להעביר אותם לצד שלישי, וכי הסכם הגירושין אינו פוטר את הנתבעים מאחריות.