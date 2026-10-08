ארבע שנים אחרי התקרית: בית המשפט הרשיע את ח"כ עופר כסיף 

בית משפט השלום בירושלים הרשיע את ח"כ עופר כסיף (חד"ש) בעבירה של תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. ההרשעה מגיעה בעקבות עימות פיזי ואלים שהתרחש במהלך הפגנה לפני כארבע שנים באזור דרום הר חברון.

על פי עובדות כתב האישום שבו הורשע חבר הכנסת, האירוע החל כאשר כסיף ביקש להיכנס עם רכבו הפרטי ישירות אל תוך מתחם ההפגנה שהתקיימה במקום. כוחות המשטרה שפעלו בזירה חסמו את דרכו ומנעו ממנו את המעבר מסיבות מבצעיות.

בשלב זה התפתח ויכוח סוער בין כסיף לשוטרים. על פי הכרעת הדין, חבר הכנסת נכנס בחזרה לרכבו והחל בנסיעה קדימה לעבר אחד השוטרים שעמדו בחסימה, עד שפגע עם רכבו ברגלו של איש החוק.

העימות לא הסתיים בכך. כאשר השוטר התקדם לעברו של כסיף בעקבות הפגיעה, יצא חבר הכנסת מרכבו, התעמת עמו פיזית וחבט בראשו.

הרשעתו של חבר כנסת מכהן בעבירת אלימות חמורה כלפי שוטר נחשבת לאירוע חריג במיוחד. בית המשפט ידרש כעת לקבוע את עונשו בהמשך ההליך המשפטי.

האירוע כזכור התרחש ב־13 במאי 2022, במהלך מחאה בדרום הר חברון בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון בנוגע לכפרים במרחב מסאפר יטא. לפי הכרעת הדין, סביבת צומת כביש 317 וצירי העפר המובילים ליטא הוכרזו אזור צבאי סגור. כוחות הביטחון עצרו את רכבו של כסיף ומנעו ממנו להמשיך בנסיעה, בין היתר מטעמי בטיחות ובשל איסור כניסה לשטח A.

בהמשך התפתח ויכוח בין כסיף לבין קצין מג״ב ושוטר. במהלך העימות קרא להם כסיף, בין היתר, “שקרן מטונף”, “רמאי”, “פושע”, “חלאות המין האנושי” ו”אפס מאופס”. לפי קביעת בית המשפט, לאחר שהשוטר יצחק אזולאי עמד מול הרכב כדי לחסום את דרכו, כסיף נסע לאחור ואז התקדם באיטיות ופגע ברגלו השמאלית של השוטר, במטרה להכשילו בתפקידו.

לאחר מכן יצא כסיף מהרכב. במהלך העימות שהתפתח נגע השוטר קלות בפניו, וכסיף חבט בחוזקה בצד השמאלי של ראשו. השוטר סבל מכאבים בראש וברגל.

כסיף טען כי חסינותו כחבר כנסת אפשרה לו לנוע ברכבו, כי הפגיעה בשוטר הייתה מקרית וכי החבטה נעשתה מתוך הגנה עצמית. הוא גם טען לאכיפה בררנית. בית המשפט דחה את הטענות וקבע כי כוחות הביטחון פעלו בסמכות, וכי החסינות אפשרה לכסיף לנוע ברגל במתחם, אך לא לסכן אנשים או להכשיל שוטרים באמצעות רכבו.

בהכרעת הדין נקבע כי החבטה בשוטר אינה חוסה תחת הגנה עצמית, משום שהתגובה הייתה בלתי מידתית ביחס לנגיעה בפניו. בית המשפט ציין כי ההרשעה נשענת על מכלול הראיות, הסרטונים והעדויות שהוצגו בפניו.

חה״כ עופר כסיף בתגובה להרשעתו: "הרשעתי לא אמורה להפתיע איש. ודאי שלא הפתיעה אותי. זו, כמו ניסיון פסילתי הנואל, היא נדבך נוסף ברדיפה פוליטית מתמשכת וגלויה של כל מי שעומד ללא מורא נגד הכיבוש, פשעיו ופושעיו, ובעד דמוקרטיה, צדק ושלום אמיתי לשני עמי הארץ הזו".

"הניסיונות להרחיק מהזירה הציבורית קולות שנאבקים בשלטון ומציבים מראה מול פשעיו אינו מפגין שלטון חוק, אלא פחד מאמת לא נוחה. סתימת פיות דרך אולם בית המשפט לא תעלים את המאבק ולא תשתיק את קולנו – היא רק מבהירה עד כמה המערכת מוטה ונרתמת לחיסול חשבונות פוליטי, בניצוחם של כהניסטים, חלקם הגדול עבריינים סדרתיים. אלו הם שממשיכים גם בעת הזו להטיל אימה וטרור נגד הפלסטינים במסאפר יטא ובגדה המערבית הכבושה כולה בשיאה של עונת המסיק. נמשיך להיאבק ונביא אור לחברתנו ולעמינו המדממים. די לכיבוש, די לשפיכות הדמים, כן לשלום!".

יצוין כי כסיף היה מרצה באוניברסיטה העברית, ובעבר נודע באמירות קיצוניות כלפי פוליטיקאים ימניים. בשנת 2019 הגיש ח"כ אביגדור ליברמן עתירה לפסול את מועמדותו לכנסת בגלל התבטאויות עבר קשות, אך היועץ המשפטי לממשלה דאז, ד"ר אביחי מנדלבליט, המליץ שלא לפסול אותו.

לאחרונה, בעקבות בחירות 2026, החליטה ועדת הבחירות המרכזית לפסול את מועמדותו של כסיף ברוב קולות, אך בית המשפט העליון ביטל את הפסילה. השופטים מסתייגים מהתבטאויותיו ומפעולותיו, שאותן תיארו כ"מקוממות" ו"מעוררות שאט נפש", אך קבעו כי הדברים והמעשים שהוצגו אינם עומדים במבחנים המחמירים שנקבעו בפסיקה לפסילת מועמד.