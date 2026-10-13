ממשיך להסתבך: יונתן אוריך תחת איום בתביעת ענק נוספת

ונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ניצב בפני איום בהליך משפטי נוסף. מגיש הטלוויזיה גיא לרר, המנחה את תוכנית "הצינור", שיגר היום (שלישי) באמצעות עורכי דינו מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, בעקבות גרף שפרסם אוריך ברשת החברתית X, ובו הוצגה לכאורה ירידה חדה בשיעורי הצפייה בתוכנית לאורך השנים.

מכתב ההתראה מוען לעורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין, המייצגים את אוריך. במוקד הפנייה עומד פרסום שהעלה אוריך ב-12 באוקטובר, שבו הציג נתונים המתיימרים לשקף את שיעורי הצפייה בתוכנית בין השנים 2016 ל-2026.

על פי הגרף, שיעור הצפייה בתוכנית ירד מ-12% בשנת 2016 ל-4.8% בשנת 2026. לצד הגרף כתב אוריך: "גיא צודק. שנים לא מה שהיינו פעם. רייטינג גיא לרר".

אלא שלרר טוען כי מדובר בנתונים שאינם נכונים, וכי אופן הצגתם יוצר מצג מטעה בנוגע להישגיו המקצועיים.

הטענה נגד אוריך: נתונים שאינם אמת

במכתב ההתראה נטען כי אוריך הציג את הנתונים כעובדות מדודות, מבלי להציג את מקור המידע או את שיטת החישוב שעליה התבסס.

"הנתונים שהצגת בגרף אינם נתוני אמת", נכתב במכתב.

לטענת עורכי דינו של לרר, אין מדובר בביקורת אישית או בהבעת דעה על תוכנית טלוויזיה, אלא בפרסום המתיימר להציג נתונים מספריים מדויקים.

עוד נטען כי הצגת הירידה לאורך השנים באמצעות גרף יוצרת רושם מטעה בנוגע להצלחת התוכנית ולמעמדו המקצועי של לרר.

המכתב כולל דרישה להסרת הפרסומים והתראה לפני נקיטת הליכים משפטיים. עם זאת, בחלק המכתב שהוצג לא צוין סכום פיצוי שנדרש מאוריך.

לרר מסביר מדוע החליט לפעול נגד אוריך

לאחר שליחת מכתב ההתראה פרסם לרר התייחסות ברשת X, ובה הסביר מדוע החליט לפעול משפטית דווקא במקרה הנוכחי.

"מעולם לא תבעתי. ונכתבו עליי בעבר לא פעם שקרים בוטים, קלים להוכחה. מה שונה הפעם? יונתן אוריך, נשוא התביעה. חשיבותו במדינת ישראל הנוכחית. כוחו הרב. הקלות שבה הוא לוחץ על כפתור ההשמדה. השימוש האוטומטי בכלים הנחזים להיות אמת. היעדר המצפון המוחלט", כתב.