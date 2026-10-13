נתניהו: "איראן מנסה להפיל אותי דרך חמאס וחיזבאללה"

ראש הממשלה בריאיון הפטריוטים - צילום: באדיבות ערוץ 14 10 10 0:00 / 2:10 ראש הממשלה בריאיון הפטריוטים ( צילום: באדיבות ערוץ 14 )

בסדרת אמירות נוקבות וחריפות, הופיע הערב (שלישי) ראש הממשלה בנימין נתניהו בתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14, וסיפק שורת הצהרות דרמטיות המטלטלות את המערכת הפוליטית והביטחונית. בפתח דבריו התייחס נתניהו לדיווחים החמורים על מעורבות זרה ביום הבוחר, ואמר בגלוי: "איראן מנסה לחבל בבחירות באמצעות זרועות הטרור חמאס וחיזבאללה".

"זה נכון לחלוטין – הם אומרים בגלוי שהם צריכים להפיל אותי, כי הרצון האמיתי שלהם הוא לחסל את מדינת ישראל", הבהיר ראש הממשלה. בהמשך הציג דאגה עמוקה מהתוצאות המסתמנות בקלפי: "אני מודאג מאוד. אנחנו במצב של תיקו צמוד. נכריע את המערכה הזו רק אם הציבור שלנו יקום ויצא להצביע".

נתניהו בפטריוטים - צילום: באדיבות ערוץ 14 10 10 0:00 / 0:39 נתניהו בפטריוטים ( צילום: באדיבות ערוץ 14 )

נתניהו הדף בנחישות את הדיווחים לפיהם נפגש כביכול עם בכיר מצרי שהזהיר אותו מפני אירועי השבעה באוקטובר, והבהיר כי פנה ישירות לרשויות המוסמכות כדי להוציא את האמת לאור. על פי דיווחים קודמים, נתניהו ביקר באיחוד האמירויות בהזמנת נשיא המדינה, אך הכחיש בתוקף כל קשר לניסיון לקבל הכחשה על אזהרות עבר. התרחיש המפחיד עליו מדבר נתניהו: "היפוך קנים" - וההתרעות לפני הבחירות כיכר השבת | 20:09 בנוסף, שיגר ראש הממשלה אזהרה חריפה לעבר שופטי בית המשפט העליון בסוגיות הביטחוניות: "בג"ץ רוצה להחזיר את תושבי ג'נין וטולכרם? הוא יכול לרצות – יש גבול לטרלול! זה פשוט לא יקרה". דבריו הגיעו על רקע ביקורו של נתניהו בקו התפר, שם הדגיש כי "מי שישלוט בשטח הזה וישאר בו זה צבא ההגנה לישראל. לא יהיה פה צבא ערבי ממערב לירדן".

ראש הממשלה על המפלגות הקטנות - צילום: באדיבות ערוץ 14 10 10 0:00 / 2:12 ראש הממשלה על המפלגות הקטנות ( צילום: באדיבות ערוץ 14 )

ראש הממשלה נתניהו על המפלגות הקטנות: "הם מוליכים שולל את הציבור. הסכנה עם וינטר היא שהוא יעבור - וייתן את הקולות שלו לליברמן. הצלחתו היא הצלחתם"

לסיום, כשהתייחס לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, קרא נתניהו לסגירת התיקים נגדו באופן מיידי: "המשפט הזה לא היה צריך להתחיל בכלל – ועכשיו הגיע הזמן להפסיק אותו. צריך לחקור לעומק את כל מי שלקח חלק בצייד הפוליטי הזה".

דבריו הגיעו בעקבות עדותו של מנדלבליט בבית המשפט, שם הודה כי לא הכיר חלק מהפרטים שהציג סנגור נתניהו עו"ד עמית חדד, אך הסתייג מהטענה שהפרקליטות הסתירה ממנו מידע במכוון. מנדלבליט הבהיר בעדותו: "לא קיבלתי שום החלטה בתיקי נתניהו תחת לחץ".