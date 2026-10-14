ברוב שמחה נחגגה שמחת החלאקה לנין האדמו"ר מויז'ניץ, נכד לבנו הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד החסידות באלעד, היניק בן לבנו הרב מנחם מנדל, חתן האדמו"ר מביאלה בני ברק שליט"א.

תחילה נערך מעמד ייחודי במעון קודשו של הסבא הגדול, האדמו"ר מויז'ניץ, שם גזזו האדמו"רים את מחלפות ראשו של היניק, ובהמשך הסבו לשולחן לחיים.

בהמשך נערך עוד מעמד בעת עריכת הטיש שערך האדמו"ר מביאלה ב"ב לרגל יום הילולת אביו בעל ה'להבת דוד' זצ"ל (שעל שמו נקרא הילד), גזז שוב האדמו"ר מביאלה ב"ב את מחלפות ראש היניק.

המעמד השלישי נערך ביום הולדתו של הילד, כאשר הילד הוכנס ברוב ששון אל תלמוד תורה ויז'ניץ שבקריית ויז'ניץ בבני ברק. במעמד השתתפו זקניו הנרגשים, לצד ילדי החמד והצוות הרוחני של תלמוד התורה.