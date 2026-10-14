 דלג לתוכן הראשי
מַחְלְפוֹת רֹאשׁוֹ

בשלושה מעמדי הוד; כך חגגו את שמחת החלאקה לבנש"ק מויז'ניץ וביאלה ב"ב  

בשורת מעמדים מרגשים נחגגה שמחת החלאקה לנין האדמו"ר מויז'ניץ, נכד לבנו הרה"צ אב"ד ויז'ניץ אלעד, והאדמו"ר מביאלה ב"ב | צפו בתיעוד מהמעמדים במעונו של האדמו"ר מויז'ניץ, בבית מדרשו של הרבי מביאלה ב"ב, ומהכנסת הילד לתלמוד התורה (חסידים)  

כה
כיכר השבת
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
שמחת החלאקה בויז'ניץ - ביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם, צילום: נתי אמרגי)

ברוב שמחה נחגגה שמחת החלאקה לנין האדמו"ר מויז'ניץ, נכד לבנו הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד החסידות באלעד, היניק בן לבנו הרב מנחם מנדל, חתן האדמו"ר מביאלה בני ברק שליט"א.

תחילה נערך מעמד ייחודי במעון קודשו של הסבא הגדול, האדמו"ר מויז'ניץ, שם גזזו האדמו"רים את מחלפות ראשו של היניק, ובהמשך הסבו לשולחן לחיים.

בהמשך נערך עוד מעמד בעת עריכת הטיש שערך האדמו"ר מביאלה ב"ב לרגל יום הילולת אביו בעל ה'להבת דוד' זצ"ל (שעל שמו נקרא הילד), גזז שוב האדמו"ר מביאלה ב"ב את מחלפות ראש היניק.

המעמד השלישי נערך ביום הולדתו של הילד, כאשר הילד הוכנס ברוב ששון אל תלמוד תורה ויז'ניץ שבקריית ויז'ניץ בבני ברק. במעמד השתתפו זקניו הנרגשים, לצד ילדי החמד והצוות הרוחני של תלמוד התורה.

שמחת החלאקה בויז'ניץ - ביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בויז'ניץ - ביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בויז'ניץ - ביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בויז'ניץ - ביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בויז'ניץ - ביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בויז'ניץ - ביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בויז'ניץ - ביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בויז'ניץ - ביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בויז'ניץ - ביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בויז'ניץ - ביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בויז'ניץ - ביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בויז'ניץ - ביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בויז'ניץ - ביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בויז'ניץ - ביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בויז'ניץ - ביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בויז'ניץ - ביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בויז'ניץ - ביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בויז'ניץ - ביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בויז'ניץ - ביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בויז'ניץ - ביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בביאלה ב"ב (צילום: נתי אמרגי)
שמחת החלאקה בביאלה ב"ב (צילום: נתי אמרגי)
שמחת החלאקה בביאלה ב"ב (צילום: נתי אמרגי)
במעמד החיידר פירען (צילום: באדיבות המצלם)
במעמד החיידר פירען (צילום: באדיבות המצלם)
במעמד החיידר פירען (צילום: באדיבות המצלם)
במעמד החיידר פירען (צילום: באדיבות המצלם)
במעמד החיידר פירען (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

האדמו"ר מויז'ניץחלאקההרב יעקב מרדכי הגרהאדמו"ר מביאלה בני ברק

עוד בחסידים ואנ"ש

מזל טוב

|

טלטלה בטשערנוביל

||
1

זכר צדיק לברכה

|

שושילתא דדהבא

||
1

צפו בגלריה

|

צפו בגלריה

|

בסיום חודש החגים

||
3

חִזַּק בְּרִיחֵי שְׁעָרָיִךְ

||
1

צפו בגלריה

||
2

מכה לסיעה המרכזית

||
29

ברית קודש

|

זכר צדיק לברכה

||
1

עֵינֵי כׇל יִשְׂרָאֵל

|

אש קודש בדרום

||
1

מתוך שמחה עצומה

|

אחוות אחים

|

בנם של קדושים

||
4

מזמור שיר חנוכת

|

וזאת לתעודה

||
2
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר