בניין בשיפוץ קרס בתל אביב; לא ידוע על נפגעים | תיעוד

זירת הקריסה בתל אביב - צילום: תיעוד מבצעי מד"א 10 10 0:00 / 0:08 זירת הקריסה בתל אביב ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

חלק מבניין שנמצא בשיפוץ קרס הבוקר (רביעי) ברחוב נחלת בנימין פינת אחד העם בתל אביב.

כוחות הצלה גדולים הוקפצו לזירה מחשש להימצאות של לכודים אך עד מהרה התברר כי מדובר בבניין בשיפוץ ולא אותרו במקום נפגעים. לוחמי האש חילצו שלושה בני אדם שנלכדו בין ההריסות וערכו סריקות כדי לשלול הימצאות של לכודים נוספים. נסיבות קריסת המבנה, בבדיקה.

סריקות נרחבות עקב קריסת המבנה בתל אביב - צילום: כבאות והצלה לישראל 10 10 0:00 / 0:19 סריקות נרחבות עקב קריסת המבנה בתל אביב ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

מכבאות והצלה לישראל נמסר כי "סמוך לשעה 09:40 התקבלו מספר קריאות במוקד 102 של כבאות והצלה אודות קריסת מבנה ברחוב נחלת בנימין בתל אביב. כוחות חילוץ והצלה במקום. עד כה חולצו 3 לכודים. נמשכות סריקות אחר לכודים נוספים.

"מידע ראשוני עולה כי מדובר בבניין שנמצא בעבודות בנייה ולא מאוכלס בדיירים. הלכודים במקום ככל הנראה הינם עובדי בניין".

סריקות נרחבות עקב קריסת המבנה בתל אביב ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

סריקות נרחבות עקב קריסת המבנה בתל אביב ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

סריקות נרחבות עקב קריסת המבנה בתל אביב ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

זירת הקריסה בתל אביב ( צילום: דוברות המשטרה )

זירת הקריסה בתל אביב ( צילום: דוברות המשטרה )

מ'איחוד הצלה' נמסר כי "צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו לרחוב נחלת בנימין פינת רוטשילד בתל אביב עקב דיווח על מבנה מגורים שקרס במהלך עבודות שיפוצים. עד כה לא אותרו נפגעים בנפש".

ממד"א נמסר כי "בשעה 09:37 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב דן, על חלק מבניין בשיפוץ שקרס ברחוב נחלת בנימין פינת רוטשילד בתל אביב. בשלב זה לא אותרו נפגעים. נערכות סריקות במקום לוודא שאין לכודים".

המשטרה עדכנה כי "שוטרי מרחב ירקון פועלים כעת ברחוב נחלת בנימין פינת אחד העם בתל אביב, בעקבות דיווח על קריסת מבנה המצוי בבנייה ואינו מאוכלס. על פי הדיווח הראשוני, אין לכודים או נפגעים".

זירת הקריסה בתל אביב ( צילום: איחוד הצלה סניף תל אביב )

זירת הקריסה בתל אביב ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

זירת הקריסה בתל אביב ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

זירת הקריסה בתל אביב ( צילום: ישראל קלר )

זירת הקריסה בתל אביב ( צילום: ישראל קלר )

זירת הקריסה בתל אביב ( צילום: ישראל קלר )

זירת הקריסה בתל אביב ( צילום: ישראל קלר )