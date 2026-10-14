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תינוק בן חצי שנה מאושפז בטיפול נמרץ; הוא לא חוסן וזה מה שקרה לו

תינוק בן חצי שנה שלא חוסן בחיסוני השגרה אובחן עם דלקת קרום המוח חיידקית • הועבר לטיפול נמרץ במרכז הרפואי שערי צדק | הרופאים מזהירים (בריאות)

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קובי אטינגר
כיכר השבת |
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אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

תינוק בן חצי שנה מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ ילדים במרכז הרפואי שערי צדק, כשהוא סובל מדלקת קרום המוח כתוצאה מחיידק ההמופילוס אינפלואנזה B.

התינוק, שלא חוסן בחיסוני השגרה, הגיע למלר"ד הילדים כשהוא סובל מחום גבוה ומתחושה כללית רעה.

במסגרת הבירור המקיף שערך הצוות הרפואי והסיעודי במלר"ד, אובחן כי התינוק סובל מדלקת קרום המוח חיידקית (מנינגיטיס) כתוצאה מתחלואה בחיידק ההמופילוס אינפלואנזה B, שנכלל בתוכנית החיסונים השגרתית.

התינוק הועבר ליחידה לטיפול נמרץ ילדים בניהולו של ד"ר ז'אק בראון, כשמצבו יציב והוא בהכרה מלאה. לאחר הטיפול על ידי הצוותים הרפואיים והסיעודיים, מצבו התייצב והוא צפוי לעבור להמשך אשפוז במחלקת הילדים בניהולה של פרופ' אורלי מגד.

ד"ר אמיר זילכה, רופא בכיר ביחידה לטיפול נמרץ ילדים במרכז הרפואי שערי צדק, מסר: "מיד עם האבחון כי התינוק סובל מדלקת קרום המוח חיידקית, הוא החל לקבל טיפול אנטיביוטי ובוצע מעקב וניטור הדוקים אחר מצבו".

"לצערנו", הוא מוסיף, "אנחנו נתקלים במקרים של תחלואה שעלולה להיות מסכנת חיים אותה ניתן למנוע באמצעות חיסון יעיל ובטוח", הוסיף ד"ר זילכה. "חיידק ההמופילוס אינפלואנזה B גורם לדלקת קרום המוח, לזיהום בדם (אלח דם) ולדלקת ריאות. תסמיני המחלה כוללים בין היתר חום, כאבי ראש, הקאות וערפול הכרה".

ד"ר זילכה הזהיר כי "מעבר לסכנות הבריאותיות המיידיות ואף מסכנות החיים, לדלקת קרום מוח חיידקית עלולות להיות השפעות ארוכות טווח על בריאות הילדים ותפקודם הנוירולוגי".
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