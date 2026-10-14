השריפה במפעל ( צילומסך )

פיצוץ התרחש לפני זמן קצר (רביעי) במפעל של חברת אינטל בקרית גת, ככל הנראה כתוצאה מתקלה, במקום יש מספר פצועים. ללא קשר לפיצוץ, ראש הממשלה נתניהו, מקיים בשעות אלו סיור באיזור.

על פי ההערכות הפיצוץ התרחש כתוצאה ממיכלית שהובילה גז למפעל והיא התפוצצה בכניסה למפעל בקריית גת. מאיחוד הצלה נמסר: "צוותי הרפואה של איחוד הצלה מעניקים טיפול רפואי למספר נפגעים באירוע חריג בו נשמע פיצוץ במפעל בקרית גת. דיווח נוסף בהמשך". כעבור דקות נמסר: "צוותי הרפואה של איחוד הצלה מעניקים טיפול רפואי ל-3 נפגעים עם כווית בדרגות פציעה שונות, צוות לוחמי אש סורק לשלילת נפגעים נוספים. דיווח נוסף בהמשך". עף מעוצמת ההתנגשות: נהג טרקטורון נכנס ברכב במהלך מרדף דרמטי | צפו משה בשן | 11:17 יענקי וינברג סגן ראש סניף קרית גת והילה רינקוף חובשים באיחוד הצלה מסרו: "שני נפגעים (כבני 40-50) פונו באמבולנסים של איחוד הצלה לחבירה עם ניידות טיפול נמרץ כשהם תוך כדי החייאה במצב אנוש." דוברות מד"א: "בהמשך לאירוע במפעל בפארק תעשיות רבין, חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח סורוקה 3 נפגעים, בהם: גבר כבן 50, לאחר פעולות החייאה, במצב קשה ולא יציב עם כוויות בפלג גופו העליון כשהוא מורדם ומונשם, גבר כבן 30, לאחר פעולות החייאה, במצב קשה ולא יציב מורדם ומונשם עם כוויות מפושטות, וצעיר בן 26, במצב קשה ויציב עם כוויות בפלג גופו העליון." פראמדיקים במד"א יובל אליאס ומועד אלעמור וחובשי רפואת חירום במד"א אביעד בנחמו ועידו נבון סיפרו: "מדובר באירוע קשה עם שלושה פצועים שנכוו קשות במהלך עבודתם, 2 מהם, אחד כבן 50 ואחד כבן 30 היו ללא דופק ונשימה, ביצענו בהם פעולות החייאה מצילות חיים שכללו עיסויים הנשמות ומתן שוקים ממכשיר המפעם (דפיברילטור) ולאחר שחזר הדופק המשכנו בהענקת טיפול רפואי שכלל הרדמה והנשמה. פצוע נוסף, צעיר בן 26 סבל מכוויות קשות בפלג גופו העליון, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו את שלושתם לבית החולים כשמצבם קשה." מדוברות כב"ה נמסר: "התקבל דיווח על זיהוי עשן שחור סמיך ושמיעת פיצוץ מכיוון מפעל "אינטל" ברחוב שדרות אבץ בקריית גת. לוחמי האש מתחנה אזורית אשקלון, בגיבוי צוותים מתוגברים ויחידות ייעודיות לחומרים מסוכנים (חומ"ס) מתחנות שכנות, הוזנקו למקום. נכון לשעה זו פועלים בזירה 8 צוותי כיבוי וחילוץ". עוד נמסר: "פעולות לוחמי האש בשטח: ביצוע סריקות נרחבות לאיתור לכודים. השתלטות על מוקד השריפה ובלימת התפשטות האש. ניטור רציף של החומר המסוכן ופעולות לבלימת התפשטותו. סטטוס ונפגעים: במקום מטופלים כרגע 3 פצועים על ידי כוחות הרפואה ופונו לביה״ח הקרוב . הצוותים ממשיכים בפעולות מבצעיות במקום עד להסרת הסכנה מלאה". דוברות המשטרה: "כוחות משטרת ישראל מהמחוז הדרומי, יחד עם צוותי החירום, הרפואה וההצלה, פועלים בשעה זו בעיר קריית גת, בעקבות דיווח על שריפה שפרצה במפעל במקום, שעל פי החשד נגרמה כתוצאה מפיצוץ בלון גז. במקביל, נבדק חשד לדליפת חומרים מסוכנים".

תיעוד מהזירה - צילום: כבאות והצלה 10 10 0:00 / 0:14 תיעוד מהזירה ( צילום: כבאות והצלה )

עוד נמסר: "עם קבלת הדיווח הוזעקו למקום כוחות משטרה וצוותי חירום והצלה, הפועלים לבידוד המתחם, לביצוע סריקות ולהכוונת התנועה באזור, במטרה למנוע סיכון לציבור ולאפשר טיפול בטוח באירוע. הציבור מתבקש להימנע מהגעה ומהתקהלות באזור, להישמע להנחיות כוחות הביטחון וההצלה ולאפשר לכוחות הפועלים במקום לבצע את עבודתם ללא הפרעה".

כעבור דקות נמסר: "לוחמי האש בשליטה על מוקד האש וממשיכים במאמצי הכיבוי ובפעולות למניעת התפשטות האש. באירוע מעורב חומר מסוג חנקן תלת־פלואורי (NF₃), גז שאינו דליק אך בעל תכונות מחמצנות. צוותי החומ״ס מבצעים ניטור והערכות סיכונים מתמשכות לבחינת הסכנות הנובעות ממעורבות החומר באירוע".

מדוברות המשרד להגנת הסביבה נמסר: "בהמשך לדיווח על פיצוץ במפעל אינטל בקריית גת ועל חשד לאירוע חומרים מסוכנים, כונני מחוז דרום של המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים אשקלון יצאו למקום לבחינת האירוע והשלכותיו הסביבתיות, בתיאום עם גורמי החירום הפועלים בשטח. בשלב זה נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה. המשרד יוסיף לעדכן ככל שיידרש".

התיעודים מהזירה ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

התיעודים מהזירה ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

התיעודים מהזירה ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

התיעודים מהזירה ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

התיעודים מהזירה ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

התיעודים מהזירה ( צילום: כבאות והצלה לישראל )