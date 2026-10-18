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אלפי דולרים

החשודה שפרצה לחנות טלפונים בעיר החרדית – והסתבכה בענק

שוטרי תחנת מודיעין עילית עצרו תושבת בית שמש בחשד למעורבות בשורת אירועי פריצה, ובהם לחנות טלפונים במודיעין עילית וכן למנזר בירושלים. בחיפוש שנערך על החשודה נתפס רכוש רב החשוד כגנוב, הכולל אלפי דולרים, שקלים רבים ותכשיטי זהב | כל הפרטים (בארץ)

קר
קובי רוזן
כיכר השבת |
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(צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי תחנת מודיעין עילית ממרחב שומרון במחוז ש"י עצרו תושבת בחשד שביצעה שורת אירועי התפרצות וגניבה באזור, בהם התפרצות לחנות לממכר טלפונים בעיר החרדית מודיעין עילית וכן פריצה למנזר בעיר ירושלים. מעצרה של החשודה הובא בפני ערכאות שיפוטיות והואארך לצורך המשך פעולות החקירה.

האירוע החל להתגלגל לאחר שבמשטרה התקבל דיווח על אודות פריצה לעסק לממכר טלפונים בעיר מהחרדית ודיעין עילית. עם קבלת הדיווח, פתחו שוטרי התחנה בפעולות חקירתיות וסריקות מהירות במטרה להתחקות אחר זהות המבצעים ולמנוע את הימלטותם מהאזור. בתוך זמן קצר עלו השוטרים על עקבותיה של החשודה, תושבת בית שמש, ועצרו אותה לבדיקה וחקירה.

במהלך חיפוש שנערך על גופה וברשותה של החשודה, נדהמו השוטרים לגלות רכוש רב ובעל ערך כספי גבוה החשוד כגנוב. בין הפריטים שנתפסו ברשותה היו מעל 6,000 דולרים במזומן, כ-5,000 שקלים חדשים, תכשיטי זהב יקרים ופריטים נוספים. התפיסה הסגירה קנה מידה נרחב של פעילות פלילית והחשידה כי לא מדובר באירוע נקודתי בודד.

במסגרת החקירה המאומצת שהתפתחה בתחנת מודיעין עילית, הצליחו החוקרים לקשר את החשודה לשלושה אירועי פריצה נוספים שאירעו בתקופה האחרונה. על פי החשד שנאסף בחומר החקירה, העבירות בוצעו הן בתחומי העיר מודיעין עילית והן בעיר ירושלים, כאשר בין היעדים שנפרצו בבירה היה גם מנזר מקומי.

בעקבות ממצאי החקירה והרכוש הרב שנתפס, הובאה החשודה לדיון בפני בית המשפט לדיון בהארכת מעצרה. השופט שדן בעניינה בחן את חומרי החקירה שהוגשו לו והורה על הארכת מעצרה לצורך השלמת פעולות החקירה הנדרשות. במשטרת ישראל מדגישים כי החקירה עודנה נמשכת וכי המשטרה תמשיך לפעול בנחישות ובמקצועיות למיצוי הדין עם עברייני רכוש ולשמירה על ביטחון הציבור ורכושו.
בית שמשמודיעין עיליתפריצותמשטרת ישראל

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