משטרת ישראל פרסמה הערב (מוצאי שבת) בקשה דחופה לסיוע הציבור באיתור נער בן 14 שנעלם בבני ברק. מדובר בנתנאל מלכה, תושב העיר, אשר אבד הקשר עמו מאתמול ומאז נעלמו עקבותיו.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, הנער בן 14 נעדר מאתמול, ומאז לא הצליחה המשפחה ליצור עמו קשר. המשטרה פרסמה תיאור מפורט של הנעדר במטרה לסייע באיתורו המהיר.

תיאור הנעדר: מבנה גוף רזה, עיניים חומות, גוון עור שחום, שיער שחור עם פאות. תיאור הלבוש אינו ידוע.

המשטרה קוראת לכל מי שיודע דבר על מקום הימצאו של נתנאל מלכה להתקשר מיד למוקד 100 של משטרת ישראל.

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כזכור, בשבועות האחרונים פרסמה המשטרה מספר הודעות על נעדרים בסיכון, ביניהם יהודה ספרקה בן 24 מירושלים, שנראה לאחרונה ברחוב שערי חסד בירושלים ביולי האחרון. במקרה זה, המשטרה ציינה כי ייתכן שהנעדר נסע לאזור הצפון, בדגש על טבריה והר מירון.

בנוסף, בחודש ספטמבר פרסמה המשטרה הודעה על גלעד יוסף בן 26 מראשון לציון, שנראה לאחרונה בשעות הערב סמוך לרחוב יהודה הלוי בעיר. במקביל דווח אז על ילד חרדי בן 6 שנעלם באיזור מושב עגור, אך הוא אותר בריא ושלם.