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האוטובוס דילג על תחנות

שערוריה: עשרות נוסעים חרדים נותרו תקועים בבני ברק בגלל הופעה ברמת גן

עשרות נוסעים המתינו לקו האחרון לחריש אך האוטובוס דילג על תחנות בני ברק • השינוי פורסם באתר בלבד בעקבות הופעה ברמת גן | "נשים וילדים נותרו ללא פתרון" (חרדים, בארץ)

קי
קובי ישראל
כיכר השבת |
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(צילום: אבשלום שושני/פלאש90)

עשרות נוסעים שהמתינו ביום שלישי בלילה לקו 634 בדרכם מ לחריש הופתעו לגלות כי האוטובוס שעליו הסתמכו לא עצר בתחנות בעיר. הסיבה: שינוי במסלול הנסיעה בעקבות הופעה שהתקיימה באצטדיון רמת גן.

על פי הדיווח ב"קול חריש", נוסעים רבים, בהם נשים וילדים, המתינו לקו של השעה 23:10 – האוטובוס האחרון שיצא לכיוון חריש. לאחר המתנה ממושכת התברר להם כי האוטובוס דילג על תחנות בני ברק והמשיך בנסיעתו ללא עצירה.

אחת הנוסעות סיפרה כי כשפנו למוקד חברת קווים כדי לברר את פשר הדבר, נמסר להם שהשינוי פורסם באתר החברה בעקבות האירוע באצטדיון רמת גן. אלא שהפרסום באתר בלבד עורר ביקורת מצד הנוסעים, שלא בהכרח נחשפו לעדכון מראש.

מבחינת הנוסעים, המשמעות הייתה המתנה ממושכת בשעת לילה מאוחרת, ללא אפשרות לעלות על הקו שעליו הסתמכו כדי להגיע הביתה. הביקורת מתחדדת לנוכח העובדה שקו 634 מחבר בין תל אביב, בני ברק וחריש, ונוסעים מבני ברק מסתמכים עליו כדי להגיע מעיר לעיר.

לטענת הנוסעים, גם אם נדרש שינוי במסלול בשל עומסי תנועה, היה מקום למצוא פתרון שיאפשר להם להגיע ליעדם, או לכל הפחות להבטיח שהמידע יגיע אליהם מראש ובאופן ברור.

מחברת קווים נמסר בתגובה: "בימים בהם מתקיימות הופעות ענק באצטדיון רמת גן, חלים שינויי מסלול של קווים העוברים בקרבת האצטדיון עקב עומסי התנועה הכבדים באזור, בתיאום עם משרד התחבורה. השינויים מתפרסמים באתר קווים ובאפליקציות השירות השונות. אנו מצרים בפני הנוסעים על אי הנעימות שנגרמה להם".
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