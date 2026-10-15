דרמה קשה התרחשה אתמול (רביעי) בשכונת גבעת שאול בירושלים, כאשר יילוד שנולד בדירת מגורים פונה במצב קשה לבית החולים שערי צדק, לאחר שנולד ללא דופק ונשימה. בעקבות האירוע נבדק חשד להפעלת מתחם לידות ללא פיקוח רפואי בדירה, והדולה שסייעה בלידה עוכבה לחקירה במשטרה.

על פי הפרטים שהגיעו ל״כיכר השבת״, מדובר בזוג מהעיר אופקים שהגיע לירושלים לצורך לידת בית. במהלך הלידה הסתבך מצבו של היילוד באופן חמור, וצוותי ההצלה שהוזעקו למקום נאלצו לבצע בו פעולות החייאה ממושכות. על פי הידוע, מדובר במקום שהפעיל לידות בית פיראטיות, לציבור שנמנע ללכת ללדת בבית החולים מטעמים אידאולוגיים.

על פי הודעת איחוד הצלה, צוותי הרפואה הוזעקו לדירה בשכונת גבעת שאול בעקבות דיווח על יילוד מחוסר הכרה. עם הגעתם הבחינו באישה שזה עתה ילדה, כשהתינוק ללא דופק ונשימה. הצוותים ביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות, ולאחר שלבו שב לפעום הוא פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים שערי צדק, כשמצבו מוגדר קשה.

פרופ' ג'פרי קשוק וד"ר אריה יפה, רופאים מתנדבים באיחוד הצלה, הפראמדיק שוקי בקר והחובש דודי רוזנוולד מצוות ניידת טיפול נמרץ של איחוד הצלה מסרו: "קיבלנו קריאה על אישה הכורעת ללדת, בהגיענו למקום הבחנו בילוד מוחזק על ידי אימו לאחר שנולד טרם הגעתנו. הוא היה מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות ולאחר שליבו חזר לפעום הוא פונה בניידת טיפול נמרץ של איחוד הצלה להמשך טיפול בבית החולים שערי צדק כשמצבו מוגדר קשה."

הטרגדיה אמש בביתר עילית | החשד שנשלל והערכת המשטרה לגרימת המוות כיכר השבת | 10:42

עדות שהגיעה ל״כיכר השבת״ מאיש צוות רפואי שהיה בזירה מתארת אירוע מורכב. לדבריו, אנשי ההצלה נתקלו בקשיים בכניסה לדירה, כאשר אביו של היילוד עמד בפתח וניסה למנוע מהצוותים להיכנס, בזמן שכונן שכבר היה במקום החל לבצע פעולות החייאה. איש הצוות טען כי במהלך האירוע הופנתה כלפי המטפלים אלימות מילולית ופיזית.

בעדות נוספת של חובש שהגיע למקום תוארה לידה בתוך בריכת מים, כאשר היילוד נמצא מחוסר הכרה מחוץ לבריכה. לדבריו, חבל הטבור היה כרוך סביב צוואר התינוק, והצוותים פעלו להסרתו ולהתחלת ההחייאה. לאחר מאמצים ממושכים שב הדופק של היילוד, והוא פונה לבית החולים להמשך טיפול.

החשד לאירועים קודמים באותה כתובת

לפי הדיווח ב״הפרגוד״, כונן ששוחח עם כלי התקשורת טען כי בחצי השנה האחרונה התרחשו באותה כתובת שלושה אירועים נוספים שבהם נדרשו פעולות החייאה. איש הצלה נוסף מסר כי מדובר, לדבריו, במקרה הרביעי בשנה האחרונה במקום.

הדולה שסייעה בלידה עוכבה לחקירה בתחנת מוריה, והמשטרה בודקת את נסיבות המקרה ואת החשד להפעלת מסגרת לידות ללא פיקוח רפואי.

יצוין כי בשבועיים האחרונים טופלו בבית החולים הדסה הר הצופים שני תינוקות בני יומם שנולדו בלידות בית ואושפזו במצב של סכנת חיים. במקרה הראשון, תינוק שנולד בלידת בית מתוכננת פונה כשעה לאחר לידתו כשהוא סובל ממצב של תשניק - חוסר אספקת דם למוח. במקרה השני, תינוקת הובאה שלושה ימים לאחר הלידה עם דימום בכבד.