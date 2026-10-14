( צילום: דוברות איחוד הצלה )

אירוע חריג וחמור בשעות אחר הצהריים (רביעי) בעיר החרדית ביתר עילית: ילד כבן 10 נפצע באורח קשה עד אנוש - כתוצאה מפיצוץ ברחוב הרבי מנדבורנא בעיר.

על פי דיווחים ראשוניים האירוע התרחש בעת שריפת פסולת שגרתית לכאורה סמוך לשעה 17:00 אחר הצהרים. באותה שעה התקבלו דיווחים במוקדי החירום וההצלה על פיצוץ שנשמע בשריפת הפסולת. בעקבות הדיווח הוזעקו למקום צוותי כיבוי והצלה מתחנה אזורית יהודה יחד עם מתנדבים מקומיים. מעצמת הפיצוץ נפגע קשות ילד כבן 10 ששהה באזור השריפה. לוחמי האש, שהבחינו באירוע הקשה תוך כדי ניסיונות ההשתלטות על האש, הזעיקו מיידית כוחות רפואה מתוגברים לזירה והחלו במתן סיוע ראשוני. צוותים נרחבים של מגן דוד אדום ממרחב ירושלים, הכוללים חובשים ופראמדיקים, הגיעו במהירות למקום האירוע והחלו להעניק לילד טיפול רפואי מציל חיים. מהדיווחים הראשוניים של כוחות הרפואה בשטח עולה כי הילד פונה מהזירה כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב-מערכתית קשה במצב קשה מאוד, לצורך המשך טיפול דחוף בבית החולים.

- צילום: תיעוד מבצעי מד"א 10 10 0:00 / 0:11 ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

משה פורדשם נהג האמבולנס של איחוד הצלה מסר: "תוך כדי נסיעה באמבולנס של איחוד הצלה שמעתי קול פיצוץ עז, ירדתי מהאמבולנס והבחנתי בילד כבן 10 כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות קשות בגופו, ביצעתי בו פעולות החייאה ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם כשמצבו מוגדר אנוש".

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פראמדיק מד"א ינון בר נחמן סיפר: "כשהגענו למקום הבחנו בילד בן 10 כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה וסובל מחבלות וכוויות קשות בגופו, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל עצירת דימומים עיסויים הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו אנוש ואנו ממשיכים בפעולות ההחייאה".

אירועים של שריפת פסולת במרחב הציבורי מהווים מפגע בטיחותי וסביבתי חמור, ובמקרים רבים ערימות הפסולת מכילות מיכלי לחץ, חומרים דליקים או חומרי נץ המגיבים בחום גבוה ועלולים לגרום לפיצוצים עזים ללא כל אזהרה מוקדמת. כוחות הכיבוי והמשטרה פתחו בבדיקה ובחקירת נסיבות דליקת הפסולת והגורם שהוביל לפיצוץ הקטלני במקום.

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

מהמשטרה נמסר: "שוטרי תחנת עציון במחוז ש"י, הוזעקו לפני זמן קצר אל רחוב הרב מנדבורנא בביתר עילית, בעקבות שמיעת פיצוץ ושריפה במקום. מפרטים ראשוניים עולה, כי פח אשפה (מחזורית) עלה באש מסיבה שטרם ברורה, וכתוצאה עף מתוכו עצם שאינו ידוע ופגע בגופו של ילד כבן 10 ששהה בסמוך. כתוצאה מכך, הילד נפגע באורח קשה (עפ"י גורמי רפואה) ומפונה להמשך טיפול בבי"ח. כוחות משטרה נמצאים בזירה יחד עם לוחמי האש של כב"ה והחלו בחקירת נסיבות המקרה".