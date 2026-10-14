מקלב בגזירת הסרט 10 10 0:00 / 5:22 מקלב בגזירת הסרט

תושבי מושב גדעונה שלמרגלות הגלבוע חנכו השבוע את כביש הכניסה החדש ליישוב, שנסלל בזכות פעילותו של חבר הכנסת היוצא. הטקס הרשמי הפך במהרה לערב של הוקרה לח"כ, שהתושבים מתארים כנבחר הציבור היחיד שפעל למענם לאורך השנים.

וההערכה הזו לא נשארה במילים בלבד. בבחירות הקודמות גדל מספר הקולות ליהדות התורה במושב ב-2,700 אחוז - עדות מרשימה לקשר שנוצר בין הח"כ החרדי לתושבי המושב. הכביש החדש נועד להקל על התושבים ולשמור על ביטחונם של הולכי הרגל בכניסה ליישוב. במעמד החנוכה השתתפו חבר מועצה אזורית גלבוע מרדכי בצוורי, בעלי תשובה מהיישובים הסמוכים - ביניהם כפר יחזקאל ובית השיטה, ונציגים מיישובים נוספים באזור. ח"כ מקלב דיבר על השינוי שעובר על האזור: "גם כאן אנחנו רואים היום את הקירוב הגדול, גם במקומות שבעבר לא היו. ביישובים שלפני שנים היו רחוקים מתורה ומצוות, יש היום יהודים שמבקשים להתקרב ולשמוע דבר ה'. זה עובר בכל מקום, במושבים, בקיבוצים ובערים".

דבריו של מקלב 10 10 0:00 / 12:41 דבריו של מקלב

"דווקא בשעה שעולם התורה עומד בשעת מבחן, אנחנו רואים בזה סייעתא דשמיא גדולה", הוסיף מקלב. "מי שרואה את מה שקורה בשטח, מבין שהציבור הקשור לתורה ולמסורת ישראל רחב הרבה יותר ממה שמנסים לצייר".

בסיום המעמד גזר ח"כ מקלב את הסרט, והכביש נפתח רשמית לתנועה. התושבים הודו לו על שנים של עבודה למענם, ועל כך שהצליח להגשים הבטחה שנשמעה במשך חמישה עשורים אך מעולם לא קוימה.

מקלב, שכיהן כסגן שר במשרד התחבורה ובמשרד ראש הממשלה עד לפרישת דגל התורה מהממשלה, ידוע בפעילותו הענפה למען יישובים ברחבי הארץ. כפי שדיווחנו בעבר, הוא ניצב במקום הראשון בנוכחות במשכן הכנסת מבין כלל 120 חברי הכנסת, עם יותר מ-2,193 שעות במשכן בשנה האחרונה.