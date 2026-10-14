המועמד הרפובליקני מזהיר את החסידים: "ישרפו את הישיבות"

מערכת הבחירות למושלות מדינת ניו יורק מגיעה לטמפרטורות רתיחה: המועמד הרפובליקני ברוס בלייקמן, המנסה לצמצם את הפער בסקרים מול המושלת הדמוקרטית המכהנת קת'י הוקול, משתמש ברטוריקה חריפה במיוחד בניסיון לגייס את הקול החסידי.

הקלטות שנחשפו בעיתון 'הניו יורק טיימס' מתוך פגישה סגורה שקיים ביום ראשון האחרון בוויליאמסבורג שברבע ברוקלין, מציגות אזהרות חסרות תקדים מפני התפרצויות אלימות ואנטישמיות.

בלייקמן, ראש מחוז נסאו ויהודי שומר כשרות, נשמע בהקלטה מזהיר את המנהיגים החסידיים: "אם יהיו כאן התפרעויות, אם ישרפו את הישיבות ובתי הכנסת שלכם, ישרפו את בתיכם ויפגעו קשות בנשים – אתם חושבים שזוהרן ממדאני יעצור אותם?". הוא הוסיף כי למושלת הוקול "אין את עמוד השדרה", והזהיר כי המצב עלול להדרדר לאירועים קשים בהרבה ממהומות קראון הייטס ב-1991.

סערה בקהילה: "הפחדה פוליטית" מול "חשש מוצדק"

הדברים עוררו סערה רבתי בקהילה היהודית בניו יורק. הרב משה אינדיג, ממנהיגי חסידות סאטמר התומכת בהוקול, תקף את בלייקמן ואמר ל'ניו יורק טיימס' כי מדובר בניסיון הפחדה זול, תוך שהוא משבח את תגובת המשטרה וראש העיר ממדאני לאירועי אנטישמיות בעיר.

מנגד, הרב דוד כץ, מנכ"ל קרן המורשת הישראלית שנכח בפגישה, גיבה את בלייקמן וטען כי עמדותיו של ממדאני כלפי צה"ל וישראל אכן מערערות את תחושת הביטחון של היהודים.

בלייקמן עצמו לא הכחיש את ההקלטות ומסר כי ממדאני מסרב לגנות קריאות קרב של מחבלים. ראש העיר ממדאני סירב להגיב, אך מקורבו אסד דנדיה האשים את בלייקמן בליבוי שנאה ואיסלאמופוביה.

יצוין כי ממדאני עצמו הותקף לאחרונה בעצרת לזכר ה-7 באוקטובר על ידי מפגינים פרו-פלסטינים קיצוניים שהניפו דגלי חיזבאללה ותמונות סינוואר, וזאת לאחר שפרסם פוסט מרתיח בו האשים את ישראל ב"רצח עם" ו"אפרטהייד".