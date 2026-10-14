בית המשפט העליון בסעודיה ביטל את גזר דין המוות שהוטל על עובד זר מסרי לנקה בעקבות תגובה שפרסם בפייסבוק.

סגן שר החוץ של סרי לנקה, ארון המצ'נדרה, הודיע כי ההחלטה התקבלה ביום רביעי, לאחר מאמצים דיפלומטיים ומשפטיים שנועדו למנוע את הוצאתו להורג של הצעיר.

סיבראסה, בן 27, נידון למוות בספטמבר לאחר שבית משפט לערעורים בסעודיה הרשיע אותו בחילול הקודש, בעקבות דברים שכתב נגד האסלאם ומוחמד. הפרשה עוררה סערה בסרי לנקה והובילה למאמצים מצד הרשויות במדינה להשיג הקלה בעונשו.

שורשי המקרה נעוצים בוויכוח דתי שהתפתח ברשתות החברתיות בסוף חודש יוני. באותה תקופה הופץ סרטון שבו נראה צעיר מוסלמי בועט בכלב לאחר שקבוצת עולי רגל הינדים חלפה במקום.

הסרטון עורר דיון סוער ברשת, ובמהלך חילופי הדברים פרסם אחד המשתמשים אמירות פוגעניות נגד דתו של החשוד.

סיבראסה הגיב בטמילית בהתבטאות מעליבה נגד מוחמד. הוא מחק את התגובה זמן קצר לאחר מכן ואף פרסם סרטון התנצלות, אולם צילום מסך של הדברים הגיע למעסיקו ולרשויות הסעודיות. בחודש יולי הוא נעצר.

תחילה גזר עליו בית המשפט הפלילי באל-אחסא חמש שנות מאסר וקנס בסך שלושה מיליון ריאל סעודי, סכום השווה לכ-800 אלף דולר (!). בהמשך הוחמר עונשו למוות.

לאחר פרסום ההחלטה על ביטול גזר הדין, הודה סגן שר החוץ הסרי לנקי לרשויות ולצוותים המשפטיים בשתי המדינות על מאמציהם.

גם חבר הפרלמנט הסרי לנקי פאיזר מוסטפא, המעורב במשא ומתן המשפטי מול סעודיה בפרשה, אישר ל-BBC כי גזר הדין בוטל. לדבריו, הגורמים המעורבים בוחנים כעת את החלטת בית המשפט העליון ואת השלכותיה.

למרות ביטול גזר הדין, עדיין לא ברור מה יעלה בגורלו של סיבראסה. טרם נמסר אם יתקיימו הליכים משפטיים נוספים, אם הוא יישאר במעצר או מתי עשוי להשתחרר. משפחתו מסרה מוקדם יותר כי לא הצליחה ליצור עמו קשר ישיר מאז 28 בספטמבר.

גם ארגוני זכויות אדם בינלאומיים התערבו בפרשה וקראו לרשויות הסעודיות למנוע את הוצאתו להורג. בארגון Human Rights Watch טענו כי יש להפסיק את השימוש בחוקים המאפשרים להטיל עונשים חריגים בגין התבטאויות, במיוחד נגד עובדים זרים הנמצאים בעמדה פגיעה.

ביטול גזר הדין מסיר בשלב זה את איום ההוצאה להורג מעל ראשו של סיבראסה, אך עתידו המשפטי בסעודיה עדיין אינו ברור.