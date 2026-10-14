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שעות של חיפושים

אחרי יממה של היעדרות: כך נמצא הילד החרדי שיצא מההוסטל ונעלם

ילד בן 11 על הרצף האוטיסטי נעלם אתמול מהוסטל באשדוד • משטרה וזק"א ערכו חיפושים נרחבים • תושב ירושלים זיהה אותו ברחוב אוהלי יוסף והתקשר למוקד זק"א • "זהו רגע מרגש שממחיש את הכוח העצום שיש לערנות הציבור" (חרדים)

דה
דניאל הרץ
כיכר השבת |
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(צילום: דוברות זק"א)

ילד בן 11 ממשפחה חרדית, הנמצא על הרצף האוטיסטי, נמצא היום (רביעי) בשעות אחר הצהרים - לאחר יממה מתוחה של היעדרות וחיפושים אחריו.

מזק"א נמסר כי הילד נמצא לאחר שהתקבל דיווח במוקד הארגון מתושב שזיהה את הילד בעקבות הפרסום של זק"א שהופץ במסגרת המאמצים לאיתורו.

"התושב, שנחשף לפרסום ולתמונתו של הילד, הבחין בו ברחוב אוהלי יוסף בירושלים, זיהה אותו ומיהר להתקשר למוקד זק"א כדי לדווח בזמן אמת על מיקומו", נמסר מזק"א. "הדיווח התקבל פחות משעה לאחר פרסום תמונת הנעדר, והמחיש את חשיבות ערנות הציבור בהצלת חיים ובאיתור נעדרים".

הילד שנעדר, כאמור בן 11, הוא תושב העיר ערד בצפון הארץ. הוא נראה לאחרונה אתמול בעיר אשדוד ומאז נעלמו עקבותיו. המשטרה פרסמה היום בשעת צהרים את שמו ותמונתו וקראה לציבור לסייע בחיפושים אחריו.

(צילום: דוברות זק"א)

בזק"א פרסמו כעבור כשעתיים דיווח על הסריקות הנרחבות שנערכות אחרי הילד. בהודעה צוין על פי המידע שהתקבל, כי הילד יצא אמש בסביבות השעה 18:20 מההוסטל שבו הוא שוהה, ומאז אבד עמו הקשר. כאמור, תושב ירושלים התקשר לעדכן כי מצא אותו, בסיעתא דשמיא.

חיים וינגרטן, סמנכ"ל המבצעים בזק"א: "זהו רגע מרגש שממחיש את הכוח העצום שיש לערנות הציבור ולפרסום נכון בזמן אמת. במשך שעות ארוכות פעלו מתנדבי המרחב במסירות רבה בחיפושים אחר הילד, והנה, בתוך פחות משעה מפרסום תמונתו, אזרח ערני בירושלים זיהה אותו ברחוב אוהלי יוסף ודיווח מיד למוקד זק"א. אנו מודים לאזרח על ערנותו ולכל המתנדבים שפעלו ללא לאות".
ירושליםאשדודזק"אערדאוטיזם

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