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ראש הישיבה הגר"ד לנדו הגיב הערב (רביעי) לראשונה על דברי הבלע שהשמיע כנגדו וכנגד הציבור החרדי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לפני יומיים.

היה זה כאשר רבני העיר רכסים עלו לביתם של הגר"ד והגרמ"ה הירש, להתייעץ ולקבל את ברכת הדרך לקראת הבחירות. במהלך הפגישה אמר הגר"ד: "החזון איש זצ"ל הורה בצורה ברורה שחובה להצביע בבחירות הממשלתיות, הוראת החזון איש לא השתנתה, ואדרבה, כיום חובת ההצבעה היא כפולה ומכופלת, כי רחמנא ליצלן התורה עצמה נתונה למשיסה, ולומדי התורה לבוזזים, השם ישמרנו". לדבריו, "באים אנשים שנקראים שומרי מצוות, ואומרים בפרהסיא, שחלילה אין הצדקה להיות חרדי בארץ ישראל. זהו חילול השם במזיד בפרהסיא. ואין צורך לענות לו. אבל החובה לפעול כנגד חילול השם הנורא, וכשמצביעים ג' מכריזים בקול גדול 'אין לנו שיור רק התורה הזאת'. רק התורה! ורק התורה! ואין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ד' אמות של הלכה, רק תורה! ורק תורה!".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ( צילום: יונתן סינדל\פלאש90 )

בהמשך הוסיף הגר"ד: "אסור להשתמט מההצבעה, גם מי שטרוד בכל מיני דברים חייב להתאמץ מעבר ליכולתו להצביע ג', גם עם זה כרוך בדברים שנראה הפסד. בכלל זה, יש משמעות גדולה לשעה ולדורות בכל מקום ומקום כמה נמנים על מקדשי השם, ולכן החובה היא להצביע כל אחד דוקא במקום מגוריו, ואין בזה שום פטור של דרך רחוקה, ולא לחפש כל מיני פתרונות אחרים. ובכל זה תמיד צריך ללכת לחומרא".

"החרדים כפויי טובה"

כזכור, במפגש בחירות שערך 'ערוץ 7' ובכנס נוסף שנערך בעופרה, שיגר השר חצים מורעלים לעבר הציבור החרדי, תוך שהוא משתלח בחריפות כלפי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו והטיח האשמות קשות בעולם התורה.

במהלך השיחה עם 'ערוץ 7', נשאל סמוטריץ' מדוע בחר שלא להגיב פומבית לביקורת שהשמיע כלפיו הגר"ד לנדו. השר ניסה בתחילה לעטוף את תשובתו באצטלה של כבוד, אך מהר מאוד עבר להתבטאות פוגענית במיוחד.

"שלא תהיה חס וחלילה שתיקה כהסכמה, כי 'היזהרו בגחלתן'", פתח השר. "אם הייתי חושב שזה יועיל להגיב, אני לא מגיב לתלמיד חכם". אולם, מיד לאחר מכן הוסיף: "אגב, זה כואב לי, ואני מתפלל לקב"ה שיחזיר גם אותו בתשובה, אבל לא צריך להגיב".

לדברים אלו הוסיף אמירה קשה שעוררה זעם רב: "החרדים כפויי טובה לקב"ה. הם עיוורים לחלוטין. אני לא מבין איך אפשר היום להיות חרדי".