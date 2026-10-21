בית חולים שערי צדק

דרמה וחקירה משטרתית נפתחה בירושלים: אדם אלמוני הגיע בשעות האחרונות לכניסה לאחד מבתי החולים בעיר, הניח במקום עובר ללא רוח חיים, ונמלט במהירות מהזירה. שוטרי מחוז ירושלים הוזעקו למקום בעקבות דיווח ממוקד מצוות בית החולים, והחלו בביצוע פעולות חקירה (בארץ)
פעוט נולד אמש בדירת מגורים בשכונה החרדית ירושלמית, להורים שהגיעו במיוחד מאופקים לבצע את הלידה בבית החולים הפיראטי שנמצא בתוך דירת מגורים | לידי 'כיכר השבת' הגיעו עדויות קשות על המקום והרגעים הקשים שהיו לאחר הלידה שהסתבכה - ועד הלידה הקשה אמש | הדולה עוכבה לחקירה (חדשות חרדים)