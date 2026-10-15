אסון קשה התרחש אתמול (רביעי) בשעות אחר הצהריים בביתר עילית, כאשר ילד כבן 9 נהרג כתוצאה מפיצוץ שאירע בעת שריפת פסולת ברחוב הרב מנדבורנא. הילד נפגע מרסיס שעף לעברו בעת הפיצוץ ופגע בצווארו פגיעה קטלנית.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, הדיווח על פח מחזורית בוער והפיצוץ התקבל במוקד 100 בשעת אחר הצהריים. כוחות חילוץ והצלה רבים הוזעקו למקום, ביניהם שוטרי תחנת עציון ממרחב יהודה, לוחמי אש מכבאות והצלה יהודה וצוותי מגן דוד אדום.

הילד פונה לבית החולים לאחר שקיבל טיפול רפואי מציל חיים בזירה, אך למרבה הצער הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. משה פורדשם, נהג אמבולנס של איחוד הצלה, מסר: "תוך כדי נסיעה באמבולנס של איחוד הצלה שמעתי קול פיצוץ עז".

במסגרת חקירה ראשונית שהחלה במקום, נודע כי אש בערה במתקן אשפה כאשר לצידו התקהלו מספר רב של ילדים 'סקרנים', תוך התעלמות מוחלטת מהסכנה הנשקפת במעשה זה של קרבה למקור אש. כעבור זמן קצר, בו בזמן שחבורת הילדים נמצאת בסמוך, ארע הפיצוץ שגרם לפציעתו האנושה של הילד.

חבלני המשטרה שהוזעקו למקום פעלו במהלך הלילה לבדיקת הזירה ושללו חשד להימצאות חומר נפץ במקום. חוקרי המשטרה ממחוז ש"י יחד עם חוקר שריפות של כבאות והצלה יהודה ממשיכים בחקירת המקרה הטראגי, כאשר מעבדת חבלה וזיהוי פלילי אספה ממצאים בזירה.

בתוך כך, התעורר חשד כי ייתכן ומדובר במעשה פסול בו נטלו חלק קטינים בעיר ובמהלכו הבעירו אש בפחי אשפה מסוגים שונים והמתינו בקרבתם כמדובר ב'אטרקציה', עד להגעת כוחות החירום וההצלה במטרה לצפות בפעילותם המקצועית.

בשל החשד למעשה קונדס מסוכן, שוחח מפקד תחנת המשטרה עציון, סנ"צ רפי וקנין, עם ראש העיר ביתר עילית על פעולות הסברה והדרכה משותפות שיחלו בימים אלו במטרה למנוע את האסון הבא - "וְנִשְׁמַרְתֶּם מְאֹד לְנַפְשֹׁתֵיכֶם".

המשטרה יחד עם כבאות והצלה ממשיכים בחקירת נסיבות המקרה הטראגי. גורמי החירום מפנים קריאה לציבור להתרחק מכל מקור אש ולהימנע ממעשים מסוכנים שעלולים לגרום לאסון.