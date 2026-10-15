ביקור בכירי הממשל בקהילה החרדית בפלורידה - צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 7:14 ביקור בכירי הממשל בקהילה החרדית בפלורידה ( צילום: באדיבות המצלם )

בישראל כמו בארה"ב, הקהילה החרדית מתמודדת מזה שנים עם מצוקת דיור קשה ומחנאת. אך בשונה מהמציאות המוכרת בארץ, הפתרון האמריקאי הולך עד הקצה ומדהים בהיקפו ובאיכותו. הפעם, המהפכה הזו מתרחשת במדינת השמש של פלורידה.

בלב מישור רחב ידיים, שנמתח מאופק לאופק ומשובץ באגמי מים מוריקים ובטבע עוצר נשימה, הוקמה בשנה האחרונה עיר חרדית חדשה לגמרי. השדרה המרכזית של היישוב נקראת "שדרות רמב"ם", והרחובות היוצאים ממנה נושאים את שמות הקודש של רבותנו מאורי הדורות, "רש"י", "הרא"ש" ושמות קודש נוספים.

בתי הקהילה החרדית בפלורידה - צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 0:23 בתי הקהילה החרדית בפלורידה ( צילום: באדיבות המצלם )

לצידי הרחובות הולכים ונבנים עשרות בתים פרטיים בגדלים שונים, כולם מעוצבים באופן מרשים ומוקפד, מוקפים במרחבים פתוחים וגינות ירוקות. ילדים והורים כבר נראים פוסעים בין הבתים החדשים, אלו הם המתיישבים הראשונים, המבשרים את תחילתו של הגל הגדול שבדרך. כעת מתגוררות במקום כבר כשמונים משפחות, ובהמשך צפויים לעבור להתגורר במקום מאות רבות של משפחות נוספות, בדרך להפוך לכרך ייחודי, תוסס ושוקק חיים.

הקהילה החרדית בפלורידה ( צילום: באדיבות המצלם )

ברוכים הבאים ל"לייקפרונט" 20 שעות על גלגל הצלה: אישה אותרה לאחר שקפצה מספינה בלב ים אריה רוזן | 10:23 בית החולים הפיראטי בשכונה בי-ם שביצע לידות פיראטיות | אלו העדויות הקשות קובי ישראל | 10:19 במרחק של כ-200 קילומטרים ממיאמי, במחוז גליידס הסמוך לאגם אוקיצ'ובי היפהפייה, שוכנת קהילת המגורים הייעודית שנבנתה מראש עבור האוכלוסייה החרדית. זוהי עיר שמגשימה חלום שטרם נראה כמותו באמריקה, ואולי אף באף מקום יהודי אחר בעולם "עיר ואם בישראל" חרדית טהורה, המציעה את המענה האולטימטיבי למשפחות המחפשות מרחב, ביטחון ותשתית רוחנית חזקה, הרחק מהאתגרים והצפיפות של המטרופולינים היהודיים המוכרים בניו יורק ובמוקדים הוותיקים.

הקהילה החרדית בפלורידה ( צילום: באדיבות המצלם )

מי שיסייר בלייקפרונט ימצא בה איכות חיים נדירה: אוויר נקי, אגמי מים צלולים ומרחבים אינסופיים המאפשרים לגדל משפחה בשלווה וללא לחץ. אך מעבר לפסטורליות, הליבה הפועמת של העיר היא הרוחניות שבה. במרכז העיר הוקמו ונבנים ממש כעת מוסדות תורה עצומים בגודלם הכוללים בתי כנסת ובתי מדרש, תלמודי תורה ובתי ספר לבנות, ישיבות קטנות וגדולות וכוללי אברכים. כל מבנה מתוכנן לפרטי פרטים ברמת הגימור הגבוהה ביותר. לצד זאת, מתוכננים במקום מרכזי תעסוקה, מתחמי קניות ענקיים עם סופרמרקט ענק, חנויות ייעודיות לציבור החרדי ומרכז רפואי מתקדם, שיאפשרו לעיר לספק את כל צרכי התושבים באופן עצמאי לחלוטין.

הקהילה החרדית בפלורידה ( צילום: באדיבות המצלם )

החזון של מתכנני ויזמי פרויקט לייקפרונט אינו מסתכם אך ורק בפתרונות דיור. על פי הכוונת הרבנים, המטרה המוצהרת היא "לא לבנות דירות, אלא לבנות דורות". העיר מתוכננת מראש כבירה רוחנית, כאשר מוסדות החינוך והתורה הם היסוד שעליו נבנה הכל. השטחים העצומים שמסביב לעיר משמשים כעתודות בנייה בלתי מוגבלות, כך שככל שמספר הקהילה ילך ויגדל המקום ימשיך להתרחב ולהתפתח בלי לפגוע במרחב המחיה.

הקהילה החרדית בפלורידה ( צילום: באדיבות המצלם )

"וילה מטורפת במחיר דירת שלושה חדרים"

על מנת להנגיש את העיר ולהביא אליה את ההמונים, נדרשו היזמים לעמוד ברף מחירים שאינו קיים בשום שוק נדל"ן אחר. בשלב הראשון נבנות בימים אלו 1,000 יחידות דיור, שרובן נמכרו במחירים שנעים החל מ-460 אלף דולר בלבד לבית פרטי בן ארבעה חדרי שינה, ועד כ-890 אלף דולר לווילות ענק מפוארות הכוללות עד שמונה חדרי שינה. לכך נוספות 300 דירות המיועדות להשכרה בעלות חודשית סבירה לכל מטרה. בשל עתודות הקרקע העצומות, ההיצע צפוי לעלות על הביקוש, מה שמבטיח שמחירי הדיור יישארו אטרקטיביים גם בעתיד.

כדי לסבר את האוזן: יהודי המכתת את רגליו או נאנח תחת עול המשכנתא בדירת שלושה או ארבעה חדרים צפופה בבני ברק או בירושלים, יכול למכור את נכסו ולרכוש תמורתו וילה רחבת ידיים בלב פלורידה השמשית.

בנייני הקהילה החרדית בפלורידה ( צילום: באדיבות המצלם )

אפשר ללמוד רבות מהאמריקאים על תחומי היזמות, התכנון והביצוע חסרי הפשרות. אך מתושבי לייקפרונט הטריים ניתן ללמוד שיעור חשוב בהרבה: האומץ לעקור את המשפחה מהסביבה המוכרת לטובת חיים איכותיים, רוחניים וזולים יותר במרחק מאות קילומטרים. הם מוכיחים הלכה למעשה כי מותר ואף רצוי לצאת לפעמים מהמרוץ היקר והצפוף של הערים המרכזיות, לטובת חיים שלווים ומרווחים בפריפריה המתפתחת. מראות ההוד של הילדים המשחקים בשמחה ברחובות העיר החדשה ממלאים את הלב בגאווה ובתקווה.

ילדי הקהילה החרדית בפלורידה - צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 0:43 ילדי הקהילה החרדית בפלורידה ( צילום: באדיבות המצלם )

הצמיחה המהירה של הקהילה מושכת מטבע הדברים גם גורמים פחות אוהדים. לאחרונה, הופץ קמפיין הסתה בוטה ומכוער על ידי חבורת אנטישמים פרימיטיביים מקומיים בהם גורמים שניסו לעורר זעם ציבורי ולהקים התנגדות להקמת היישוב החסידי באקיצ'ובי. בין היתר, פעילים קיצוניים ניסו להציק לתושבים ולהפגין בשערי היישוב, אך נתקלו בחומה של אדישות.

סעטדה שלישית בקהילה החרדית בפלורידה - צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 0:16 סעטדה שלישית בקהילה החרדית בפלורידה ( צילום: באדיבות המצלם )

התושבים בלייקפרונט בוחרים להתעלם ממעשי ההסתה וממשיכים בפיתוח הקהילה באיתנות וברוח גבית חזקה. כפי שמציינים אנשי הקהילה, אותם גורמים אנטישמיים מנסים להסית את הרוחות בכל ריכוזי החרדים באמריקה וברחבי העולם כולו אך בשום מקום אין הם מצליחים לעצור את התנופה או לכופף את רוחם של בני התורה.

בתוך כך, לאות תמיכה והזדהות, התקיים אתמול (רביעי) ביקור רב רושם וחסר תקדים בלייקפרונט. אל הקהילה החרדית הגיעו שורה של בכירי ממשל אמריקאיים, בראשות היועץ המשפטי למדינת פלורידה ובכירים נוספים במשרד הממשל המדינתי. הביקור נועד לעקוב מקרוב אחר התפתחות הקהילה, לעמוד מקרוב על צרכיהם של התושבים, ולהעביר מסר חד משמעי שלטטות ולרשויות האכיפה כי שלומם, ביטחונם וחירותם של תושבי המקום מובטחים ללא שום פשרות.

הקהילה החדשה ממשיכה לפרוח, וההתרגשות באוויר עצומה. ורוח הקודש אומרת: כן ירבה וכן יפרוץ.

הקהילה החרדית בפלורידה ( צילום: באדיבות המצלם )

הקהילה החרדית בפלורידה ( צילום: באדיבות המצלם )

הקהילה החרדית בפלורידה ( צילום: באדיבות המצלם )

הקהילה החרדית בפלורידה ( צילום: באדיבות המצלם )

הקהילה החרדית בפלורידה ( צילום: באדיבות המצלם )

הקהילה החרדית בפלורידה ( צילום: באדיבות המצלם )

הקהילה החרדית בפלורידה ( צילום: באדיבות המצלם )

הקהילה החרדית בפלורידה ( צילום: באדיבות המצלם )

הקהילה החרדית בפלורידה ( צילום: באדיבות המצלם )