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האסון במפעל אינטל בקרית גת: נקבע מוות על עובד נוסף שנפצע אנוש בפיצוץ

הפיצוץ שהתרחש אתמול במפעל אינטל בקריית גת: עובד נוסף במפעל אינטל נפטר מפצעיו • פצוע נוסף במצב קשה במחלקה לטיפול נמרץ | הטרגדיה בקריית גת (בארץ)

דה
דניאל הרץ
כיכר השבת |
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(צילומסך, צילום: כבאות והצלה לישראל)

עובד נוסף במפעל אינטל בקריית גת נפטר הבוקר (חמישי) מפצעיו, כך נמסר מדוברות המרכז הרפואי סורוקה. מדובר בנפגע השני שנפטר בעקבות הפיצוץ החריג שהתרחש אתמול במפעל.

הנפטר, בן 49, פונה אתמול במצב קשה עם פגיעות רב מערכתיות משולבות לבית החולים סורוקה. צוותי הרפואה ניסו להצילו באמצעות ניסיונות החייאה ממושכים, אך לצערם נאלצו לקבוע את מותו הבוקר.

"אנו משתתפים בצער המשפחה", נמסר מדוברות סורוקה.

פצוע נוסף, בשנות העשרים לחייו, מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ פנימי במצב קשה, מורדם ומונשם. מצבו מוגדר כקשה ויציב.

כזכור, הפיצוץ התרחש אתמול במפעל אינטל בקריית גת. על פי הנמסר מהמשטרה, מדובר בהתפוצצות בלון גז. שלושה עובדים נפצעו באורח קשה בפיצוץ ופונו לבית החולים סורוקה.

מדוברות כבאות והצלה נמסר כי בשריפה שפרצה בעקבות הפיצוץ, שכבר כובתה, היה מעורב חומר מסוג חנקן תלת-פלואורי (NF₃), גז שאינו דליק אך רעיל ומסוכן לשאיפה.

התיעודים מהזירה (צילום: כבאות והצלה לישראל)

אחד הפצועים נפטר אתמול, ועתה נקבע מותו של הנפגע השני. הפיצוץ התרחש בכניסה למפעל, ככל הנראה כתוצאה ממיכלית שהובילה גז למפעל.

האירוע התרחש כאמור בשעות הצהריים אתמול, ללא קשר לסיור שקיים ראש הממשלה נתניהו באותה עת באיזור קריית גת.
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