 דלג לתוכן הראשי
השוטרים הבחינו בו

"תפוס אותו": השב"ח הפלסטיני קפץ מתוך משאית הזבל ונמלט לשיחים | צפו

שוטרים שביצעו פעילות אכיפה וסיור לילי הבחינו בחשוד הקופץ מתוך דלת הנוסע של משאית זבל בעת שזו עסקה בפריקת פחי אשפה ברחוב. החשוד פתח במנוסה מבוהלת לכיוון בתי המגורים, והשוטרים דלקו אחריו במרדף רגלי בחשיכה. התברר: מדובר בשוהה בלתי חוקי בן 18 מהכפר תרקומיה | צפו (בארץ)

קר
קובי רוזן
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
(צילום: דוברות המשטרה)

במהלך פעילות מבצעית של שוטרי המחוז הצפוני בכפר עיילבון, שבצפון הארץ, תועד אתמול בלילה (בין שני לשלישי) רגע חריג שבו חשוד נראה נמלט מתוך משאית זבל בזמן שזו עסקה בפריקת פחי אשפה.

האירוע, שהתרחש בשעות הלילה, החל כאשר השוטרים הבחינו בחשוד הפותח את דלת הנוסע של המשאית, מזנק החוצה ופותח בריצה מהירה לעבר בתי המגורים הסמוכים בניסיון לחמוק ממעצר.

השוטרים פתחו מיד במרדף רגלי אחר החשוד שניסה להתרחק מהמקום ולהסתתר בחשיכה באזור הסמוך. במסגרת הסריקות הנרחבות שביצעו הכוחות בסמטאות, אותר לבסוף החשוד כשהוא מסתתר בין השיחים סמוך לבית מגורים. השוטרים השתלטו על החשוד ועצרו אותו במקום. תיעוד סוער מהמרדף אחריו מופיע בכתבה זו.

(צילום: דוברות המשטרה)

לאחר מעצרו, הועבר החשוד לתחנת המשטרה לצורך חקירה ראשונית, שבמהלכה התברר כי מדובר בשוהה בלתי חוקי בן 18 מהכפר תרקומיה שבשטחים, אשר שהה בתחומי מדינת ישראל בניגוד לחוק. בהמשך הובא החשוד בפני בית המשפט, אשר נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו עד ליום 14.10.26.

במשטרת ישראל מציינים כי הם רואים בחומרה רבה את תופעת השוהים הבלתי חוקיים, המהווים סיכון ביטחוני ובטיחותי, וכי המשטרה נאבקת בכל גורם המסייע לכניסתם ולשהותם בשטח מדינת ישראל. במערכת אכיפת החוק מדגישים כי ימשיכו לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותם על מנת למצות את הדין עם העבריינים.
שוהים בלתי חוקייםמשטרת ישראלעיילבוןתרקומיהמחוז הצפוני

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר