- צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:42 ( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך פעילות מבצעית של שוטרי המחוז הצפוני בכפר עיילבון, שבצפון הארץ, תועד אתמול בלילה (בין שני לשלישי) רגע חריג שבו חשוד נראה נמלט מתוך משאית זבל בזמן שזו עסקה בפריקת פחי אשפה.

האירוע, שהתרחש בשעות הלילה, החל כאשר השוטרים הבחינו בחשוד הפותח את דלת הנוסע של המשאית, מזנק החוצה ופותח בריצה מהירה לעבר בתי המגורים הסמוכים בניסיון לחמוק ממעצר. השוטרים פתחו מיד במרדף רגלי אחר החשוד שניסה להתרחק מהמקום ולהסתתר בחשיכה באזור הסמוך. במסגרת הסריקות הנרחבות שביצעו הכוחות בסמטאות, אותר לבסוף החשוד כשהוא מסתתר בין השיחים סמוך לבית מגורים. השוטרים השתלטו על החשוד ועצרו אותו במקום. תיעוד סוער מהמרדף אחריו מופיע בכתבה זו.

( צילום: דוברות המשטרה )

לאחר מעצרו, הועבר החשוד לתחנת המשטרה לצורך חקירה ראשונית, שבמהלכה התברר כי מדובר בשוהה בלתי חוקי בן 18 מהכפר תרקומיה שבשטחים, אשר שהה בתחומי מדינת ישראל בניגוד לחוק. בהמשך הובא החשוד בפני בית המשפט, אשר נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו עד ליום 14.10.26.

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במשטרת ישראל מציינים כי הם רואים בחומרה רבה את תופעת השוהים הבלתי חוקיים, המהווים סיכון ביטחוני ובטיחותי, וכי המשטרה נאבקת בכל גורם המסייע לכניסתם ולשהותם בשטח מדינת ישראל. במערכת אכיפת החוק מדגישים כי ימשיכו לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותם על מנת למצות את הדין עם העבריינים.