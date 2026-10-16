פועל בן 30 נפל למוות מפיגום בבית שמש - מותו נקבע בזירה

פועל כבן 30 נפל הבוקר (שישי) למוות מפיגום בגובה שלוש קומות באתר בניה ברחוב תלמוד בבלי בבית שמש. צוותי החירום שהוזעקו למקום ביצעו פעולות החייאה מתקדמות, אך נאלצו לקבוע את מותו בזירה.

כוחות מד"א וצוות הצלה הוזעקו לזירה בעקבות דיווח על נפילה מגובה. כשהגיעו למקום, הכוונו אותם לחצר בבניין מגורים, שם מצאו את הפועל מחוסר הכרה, ללא דופק ונשימה, עם חבלה רב מערכתית קשה.

פראמדיק 'צוות הצלה' נתי בן שמעון והחובשים שלום גולמבו ושלום שישא מסרו: "כשהגענו למקום הכווינו אותנו לחצר בבניין מגורים, שם ראינו פועל, גבר כבן 30 מחוסר הכרה, ללא דופק ונשימה עם חבלה רב מערכתית, לאחר שנפל מפיגום בגובה 3 קומות במהלך העבודה".

"יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א התחלנו מיידית לבצע בו פעולות החייאה מתקדמות, אך למרבה הצער עקב אופי הפציעות הקשות מהם סבל נאלצו הפראמדיקים של מד״א לקבוע את מותו במקום", הוסיפו.

פראמדיק מד"א ידידיה וגשל וחובש רפואת חירום במד"א שלום שישא סיפרו: "הפועל נפל מגובה מאתר הבניה לחצר בית סמוך. הוא שכב על הדשא כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפגיעה רב מערכתית קשה מאוד. ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות אבל הפציעה שלו הייתה קריטית ובסופן נאלצנו לקבוע את מותו".

מדוברות איחוד הצלה נמסר כי הפועל נפל מגובה כתוצאה מקריסת פיגום באתר בניה בו עבד. דודי ורטהיימר, דניאל מהדב ומרדכי גולדמן, חובשי איחוד הצלה, מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הפועל נפל מגובה כתוצאה מקריסת פיגום באתר בניה בו עבד. ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות אך למרבה הצער נקבע מותו בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל".

האירוע מצטרף לשורת מקרי נפילות שאירעו בשבועות האחרונים. לפני כשבועיים נפצע פעוט בן תשעה חודשים באורח אנוש לאחר שנפל מגובה במתחם ג'ימבורי באשקלון.