נס בלב בורו פארק; המשב"ק ניצל בזכות קבלה טובה שקיבל על עצמו 

הרב זעליג קורניצר בתפילה ( צילום: באדיבות המצלם )

נס גלוי ומרעיש בלב השכונה החרדית בבורו פארק: קבלת טובה קטנה של יהודי קיבלה ממדים של הצלה מדהימה ממש, והותירה את המתפללים נפעמים מול ההשגחה הפרטית המדויקת.

הסיפור המפעים אירע בערב שבת האחרון. הרב חיים זעליג קורניצר, משב"ק האדמו"ר מויז'ניץ במסעותיו בחו"ל. השוהה בימים אלו בארה"ב מסיבות אישיות, קיבל על עצמו קבלה טובה וחזקה לרפואת רבו, האדמו"ר מויז'ניץ, לא לגעת ולא לשוחח כלל במכשיר הטלפון בעת התפילה. לצורך כך, וכדי לוודא שלא יוטדד וישמור על ריכוז מלא, הניח את מכשיר הטלפון בקצה השולחן במצב שקט, מה שאפשר לו להתפלל ביישוב הדעת. אולם בערב שבת, בעודו מתפלל בבית המדרש ויז'ניץ בבורו פארק, התרחשה דרמה שאיש לא צפה. לפתע פתאום, באמצע התפילה, הובהלו כל המתפללים למשמע קול נפץ עז ומחריש אזניים. מרוב עוצמת הרעש, הנוכחים היו בטוחים שמדובר באירוע ביטחוני חריג. מחבישת הקאלפיק ועד להנחת תפילין; שמחת בר המצווה לנכד האדמו"רים מויז'ניץ ופרמישלאן חיים רוזנבוים | 18.10.26 מהר מאוד התברר גודל הנס והדרמה: מסיבה בלתי מוסברת, הבטריה במכשיר הטלפון של הרב קורניצר התחממה ביתר שאת, והתפוצצה בקול רעש גדול. במקום פרצה שריפה קטנה ועשן סמיך התמר באוויר, עד כדי כך שבתחילה שרר חשש אמיתי שמא לא ניתן יהיה להמשיך ולהתפלל בבית הכנסת בשבת קודש. רק לאחר מאמצים מרובים והבאת חברת ניקיון מיוחדת שפעלה במקום, הצליחו לאוורר את בית המדרש בזמן.

העשן לאחר הפיצוץ ( צילום: באדיבות המצלם )

הטלפון השרוף של קורניצר ( צילום: באדיבות המצלם )

הרב קורניצר הנרגש לא הפסיק להודות על הנס, וסיפר מיד למתפללים כי באם הטלפון היה נמצא אותה שעה בכיס בגדו תוצאות הפיצוץ היו קשות מיד, והוא ככל הנראה היה מוצא את עצמו מאושפז בבית החולים במצב לא נעים בכלל. "הכל בזכות הקבלה הטובה שקיבלתי על עצמי לא לשוחח ולא לגעת בטלפון בזמן התפילה", אמר בהתרגשות.

בצחות אופיינית המשיך הרב קורניצר ואמר דבר פלא: "הנה, ראינו לפני תקופה חמישה רבנים גדולים שנפגשו עם הנשיא טראמפ. האם אחד מהם העז להוציא באמצע פגישה מכשיר טלפון? ודאי שלא! נו, זה מלך בשר ודם, וקל וחומר קל וחומר כשעומדים לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה על אחת כמה וכמה שאסור בהחלט לדבר או להתעסק עם טלפון".